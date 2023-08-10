دراسة : كوب واحد من مشروب غازي يسبب سرطان الكبد بنسبة 85%

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن شرب كوب واحد فقط من المشروبات الغازية المحلاة يومياً قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%.

وذكرت الدراسة أنها توصلت إلى هذه النتائج بعد قيام باحثين من كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن بمتابعة مجموعة من النساء فوق سن الخمسين لأكثر من 20 عاماً.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي يشربن علبة مشروب غازي محلاة واحدة فقط يومياً أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بنسبة 85%.

الدراسة توصلت أيضاً إلى أن النساء اللواتي شربن واحدة أو أكثر من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر في اليوم أكثر عرضة للوفاة بأمراض الكبد بنسبة 68% مقارنة بمن يشربن ذات المشروب ثلاث مرات أو أقل في الشهر.

وقال الباحثون إنه رغم أن دراستهم لم تحدد الطريقة التي يرتبط بها استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بأمراض الكبد، فإن بعض “المسارات المحتملة” لتلك العلاقة تشمل السمنة والزيادات الهائلة في نسبة السكر في الدم وتراكم الدهون حول الكبد.