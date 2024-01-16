كوبايلوت برو من مايكروسوفت لقاء 20 دولار شهريا مع مزايا الذكاء الاصطناعي

أطلقت مايكروسوفت أداة كوبايلوت برو (Copilot Pro) لقاء 20 دولار شهريا، وتتكامل هذه مع مزايا أوفيس Office مدعوما بالذكاء الاصطناعي للمستهلكين بعد أن سبق لها تقديمها للشركات في نوفمبر، . يتم إطلاق اليوم كاشتراك شهري بقيمة 20 دولارًا يوفر الوصول إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات أوفيس مثل وورد وإكسل وباور بوينت.

تتضمن هذه الأداة ميزات مثل القدرة على إنشاء مجموعات شرائح باور بوينت كاملة من مرشد يشبه برنامج الدردشة الآلية، وتجارب كوبايلوت المضمنة في وورد لإعادة صياغة الفقرات، وإنشاء نص، وتلخيص المستندات.

سيظهر برنامج كوبايلوت أيضًا في Outlook.com لمساعدتك في الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء رسائل جديدة، ويتوفر إصدار معاينة في Excel لتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية وغير ذلك الكثير.

ستكون معظم الميزات التي كانت متاحة للشركات خلال الشهرين الماضيين متاحة للمستهلكين أيضا عدا القدرة على إنشاء مجموعة باوربوينت بالاستناد إلى مستند وورد. ونظرًا لأن إصدار المستهلك لا يتم تشغيله بواسطة تقنية Graph من مايكروسوفت، ولذلك فإن هذه الوظيفة غير متوفرة حتى الآن بحسب موقع ذا فيرج.

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