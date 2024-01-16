فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسآخر الأخباربرمجياتتكنولوجيا

كوبايلوت برو من مايكروسوفت لقاء 20 دولار شهريا مع مزايا الذكاء الاصطناعي

أطلقت اليوم مايكروسوفت أداة كوبايلوت لقاء اشتراك شهر يتيح تطبيقات أوفيس معززة بالذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير
كوبايلوت برو

أطلقت مايكروسوفت أداة كوبايلوت برو (Copilot Pro) لقاء 20 دولار شهريا، وتتكامل هذه مع مزايا أوفيس Office مدعوما بالذكاء الاصطناعي للمستهلكين بعد أن سبق لها تقديمها للشركات في نوفمبر، . يتم إطلاق اليوم كاشتراك شهري بقيمة 20 دولارًا يوفر الوصول إلى الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيقات أوفيس مثل وورد وإكسل وباور بوينت.

تتضمن هذه الأداة ميزات مثل القدرة على إنشاء مجموعات شرائح باور بوينت كاملة من مرشد يشبه برنامج الدردشة الآلية، وتجارب كوبايلوت المضمنة في وورد لإعادة صياغة الفقرات، وإنشاء نص، وتلخيص المستندات.

سيظهر برنامج كوبايلوت أيضًا في Outlook.com لمساعدتك في الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو إنشاء رسائل جديدة، ويتوفر إصدار معاينة في Excel لتحليل البيانات وإنشاء الرسوم البيانية وغير ذلك الكثير.

ستكون معظم الميزات التي كانت متاحة للشركات خلال الشهرين الماضيين متاحة للمستهلكين أيضا عدا القدرة على إنشاء مجموعة باوربوينت بالاستناد إلى مستند وورد. ونظرًا لأن إصدار المستهلك لا يتم تشغيله بواسطة تقنية Graph من مايكروسوفت، ولذلك فإن هذه الوظيفة غير متوفرة حتى الآن بحسب موقع ذا فيرج.

مجانا وبدون اشتراك، تشات جي بي تي 4 من مايكروسوفت لهواتف أندرويد، فهل تقبل به؟
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...