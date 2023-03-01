كهرباء دبي أول جهة حكومية في الإمارات تعتمد تشات بوت

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إتاحة موظفها الافتراضي “رمّاس”، المعتمد على الذكاء الاصطناعي، عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” من خلال خاصية المراسلة، لتكون الهيئة بذلك أول جهة حكومية في الإمارات تعتمد تقنية الـ”تشات بوت” على منصة إنستغرام.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي قد ذكرت أنها تعمل على إثراء خدماتها بتقنية “تشات جي بي تي ” (ChatGPT) بدعم من شركة مايكروسوفت العالمية، والاستفادة منها في مختلف خدماتها الداخلية والخارجية، وبذلك تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تستخدم هذه التقنية الحديثة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز ريادتها محلياً وعالمياً، حيث تواصل الهيئة تعزيز مسيرة تحولها الذكي .

وتعتزم الهيئة تقديم تقنية “تشات جي بي تي” من قبل مركز البيانات والحلول المتكاملة “مورو”، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن “ديوا الرقمية” بهدف توفير خدمات مدعومة بهذه التقنية وتوظيفها في مجالات خدمات المتعاملين والموظفين لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتقدمة تعزز الانتاجية وتلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

يشار إلى أن تقنية “تشات جي بي تي” تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، وتتميز بقدرتها الفائقة على التفاعل مع المستخدمين عبر المحادثة، إضافة إلى قدراتها المتطورة على التعلم واستيعاب احتياجاتهم واستفساراتهم، وإمكانية كتابة الشفرات البرمجية وحل المشاكل البرمجية، إلى جانب قدرتها على بناء السيناريوهات.