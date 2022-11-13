كنز الـ 100 مليار دولار في العراق.. ما نصيب المواطن فيه؟

نغم التميمي – بغداد، أريبيان بزنس — نجح العراق في استثمار أسعار النفط عالميا وتحديد سعر صرف الدولار لبناء احتياطي نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ البنك المركزي العراقي.

أهمية هذا التطور:

الوفرة المالية غير المسبوقة طرحت التساؤل في الشارع العراقي حول كيفية استفادة المواطنين منها، وكيف تخطط الحكومة ليشعر الناس بعوائد هذا الاحتياطي النقدي التاريخي.

وللإجابة على هذا التساؤل يقول مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان شمران الياسري، في مقابلة مع “أريبيان بزنس”:

إن الوفرة المالية التي تتمتع بها المالية العامة تحتم على الحكومة تخصيص جزء منها إلى الفئات الهشة في المجتمع والمتقاعدين وأصحاب الدخول المحدودة عن طريق دعمهم من خلال الموازنة العامة للدولة وإطلاق المشاريع الاستثمارية والتي من شأنها أن توفر فرص عمل عديدة.

واعتبر الياسري في تصريح لـ”أريبيان بيزنس” أن هذا الانتعاش الذي يعيشه البنك المركزي بقوة مركزه المالي وبقوة موجوداته مكّنه في السنوات العصيبة التي مرت بالعراق بعد عام 2014 من تعويض فجوة التمويل الحكومي بعد تعرض المالية العامة لأزمة إثر انخفاض أسعار النفط وأزمة تنظيم داعش الإرهابي. نهب نفط العراق توقفه… تقنية بسيطة بـ 100 دولار

تحديات قانون الموازنة العامة

إعادة توجيه الاحتياطي النقدي القياسي الذي حققه العراق يصطدم بتحدٍ وهو مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 الذي تدرسه حكومة محمد شياع السوداني بعد أن أنهى العراق العام الحالي دون موازنة، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعلن “السوداني” مؤخرا أنه طلب من البرلمان العراقي تأجيل العطلة التشريعية للبرلمان لحين إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.

القيمة الكلية

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الجديدة قد تصل إلى ما بين 120-140 تريليون دينار عراقي بسعر 70-75 دولارا للبرميل النفط.

في المقابل استبعد الباحث بالشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي في حديث لـ”اريبيان بيزنس” أن يقوم البنك المركزي العراقي بتمويل المشاريع إطلاقا، حسب قانونه النافذ.

وأوضح التميمي أن القانون نفسه لا يتيح صلاحية تمويل الحكومة أو إقراضها، لكن تتضمن بعض الصلاحيات هو تخويل الحكومة للبنك بإجراء بعض الخدمات لصالح الحكومة ومنها إدارة الحسابات الخارجية أو التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وغيرها.

بارقة أمل

يوضح التميمي أنه فيما يخص خطط التمويل التي يقوم بها البنك المركزي العراقي منذ عدة سنوات، فهي نتيجة ازدياد النقد الذي يصدره البنك مجاراة للحالة التضخمية المطلوب زيادتها بشكل دوري وضخها عبر الأسواق على شكل قروض أو مبادرات خاصة بمعزل عن خطط الحكومة.

وتابع الخبير الاقتصادي العراقي بالقول: عبر سنوات عديدة وصلت مبادرات المركزي إلى ما يقارب ١٨ تريليون دينار على شكل قروض صغيرة ومتوسطة وكبيرة غذت عدة قطاعات سكنية وصناعية وزراعية.

ومن هذا الباب فقد ساهمت المبادرات التنموية والتي وصلت إلى حدود ١٨ تريليون دينار في مساعدة المواطن العراقي ودعم الاقتصاد في البلاد، كما أن قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت نحو 10 تريليون دينار بارتفاع سنوي بلغت نسبته 153 في المئة.

ماذا عن الذهب؟

الأمر نفسه أكده مستشار البنك المركزي العراقي مشيرا إلى أن ارتفاع موجودات الذهب لدى البنك المركزي بحدود ١٣٠ طنا هي بحد ذاتها إسناد للمالية العامة والدينار العراقي لما له من انعكاس إيجابي على الوضع المالي للبنك ورصانته والذي أسهم كثيرا في إطلاق مبادرات عدة في مجال الإسكان والزراعة والتجارة والخدمات وبقية المبادرات التنموية للبنك المركزي.

أسباب الارتفاع القياسي

ارتفاع مطلوبات البنك المركزي العراقي وصلت إلى 181 تريليون بارتفاع سنوي بلغت نسبته 28 في المئة جاء لعدة أسباب:

• ارتفاع الأرصدة الحكومية المودعة لدى البنك بنسبة سنوية بلغت 470 في المئة، لتصل إلى 25.6 تريليون

• ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي بنسبة سنوية بلغت 38 في المئة لتصل إلى 40.5 تريليون دينار.

• ارتفاع النقد المصدر بنسبة سنوية بلغت 8.6 في المئة لتصل إلى 81.67 تريليون دينار عراقي

وحسب مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري يمثل هذا الرقم:

• رصانة النظام المصرفي بإشراف البنك المركزي.

• مرحلة تعافٍ كبيرة بعد الأزمات التي مر بها الاقتصاد العراقي.

• الاستقرار المالي والقدرة المالية للدولة.

• ينعكس ذلك على مدى استقرار عملتها المحلية .

العملة المحلية

رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات الاقتصادية منار العبيدي توقع أن ارتفاع احتياطي البنك المركزي العراقي سيؤدي إلى زيادة قوة العملة المحلية، حيث إن قيمة العملة تعتمد على قيمة احتياطي البنك المركزي العراقي، وكلما زادت الاحتياطيات مقابل المحافظة على قيمة النقد المصدر كلما ارتفعت قيمة الدينار أمام باقي العملات.

ويضيف العبيد لـ”أريبيان بيزنس” أن هذه الزيادة ستؤدي إلى تسهيل قرار تمويل لمختلف المشاريع من البنك المركزي نتيجة ارتفاع الاحتياطات ما يجعله في مأمن من أي مخاطر تخص منح القروض.

ومبديا تفاؤله باستفادة المواطن العراقي من هذه الاحتياطي القياسي، قال العبيد إنه حسب تصريحات البنك المركزي فإن قيمة القروض ستصل إلى 18 تريليون دينار، متوقعا أن البنك سيواصل تمويل المشاريع لتصل إلى أكثر من 40 تريليون دينار عراقي.