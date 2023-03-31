فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

كم يتقاضى محمد صلاح شهرياً مع ليفربول؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
محمد صلاح

حل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي رابعاً في لائحة اللاعبين الأكبر أجراً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفق تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ويتقاضى نجم الفراعنة 373.750 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي ما يصل إلى 1.495 مليون إسترليني في الشهر الواحد.

وجاء صلاح خلف كل من نجم مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين (1.7 مليون جنيه إسترليني شهرياً)، وزميله في الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند (1.6 مليون جنيه)، وبنفس الراتب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا.

وأشارت “ليكيب” إلى أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد يتقاضى نفس الراتب الذي يناله محمد صلاح أيضاً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا