كم يتقاضى محمد صلاح شهرياً مع ليفربول؟

حل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنكليزي رابعاً في لائحة اللاعبين الأكبر أجراً في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وفق تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

ويتقاضى نجم الفراعنة 373.750 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي ما يصل إلى 1.495 مليون إسترليني في الشهر الواحد.

وجاء صلاح خلف كل من نجم مانشستر سيتي البلجيكي دي بروين (1.7 مليون جنيه إسترليني شهرياً)، وزميله في الفريق النرويجي إيرلينغ هالاند (1.6 مليون جنيه)، وبنفس الراتب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا.

وأشارت “ليكيب” إلى أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد يتقاضى نفس الراتب الذي يناله محمد صلاح أيضاً.