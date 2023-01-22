كم يبلغ عدد المهندسين المعتمدين في السعودية؟

قالت الهيئة السعودية للمهندسين إن عدد المهندسين المعتمدين في المملكة يبلغ 100.84 ألف مهندساً منهم 48762 مهندساً مدنياً وأن عدد المهندسين الكهربائيين يبلغ 34440 مهندساً وعدد مهندسي الإلكترونيات والاتصالات 9137 مهندساً وعدد مهندسي الحاسب الآلي 8496 مهندساً.

وذكرت “الهيئة“، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن نظام المكاتب والشركات الهندسية يسمح بالتقديم الإلكتروني لطلب إصدار رخصة لمكتب هندسي وإنجاز الخدمات المتعلقة به دون الحاجة إلى مراجعتها، حرصاً على إنجاز طلبات المكاتب في وقت وجيز، مثل فتح مكتب، أو تجديد رخصة، أو فتح فرع، أو تجديد فرع، أو تحويل مكتب، أو تحويل فرع، أو تعديل مسمى، أو تغيير مقر، أو إيقاف نشاط، أو إلغاء ترخيص، أو إلغاء فرع، أو فتح مختبر تربة، أو تجديد مختبر تربة، أو استخراج مستند بدل فاقد.

وكان المهندس صالح العمر المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، قال في فبراير/شباط 2022، إن مجموع أعداد الأعضاء المنتسبين في الهيئة من المهندسين والمهندسات والفنيين والأخصائيين وطلاب وطالبات البرامج الهندسية والمهتمين بالمجال الهندسي بلغ 401273 عضواً، بينما بلغ عدد المهندسين والمهندسات السعوديين المسجلين في الهيئة خلال 2021 نحو 22 ألف مهندس ومهندسة.

وقال “العمر” أيضاً إن أعداد الشركات والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى الهيئة بلغ 3980 شركة ومكتباً هندسياً في عدة مجالات وأنشطة هندسية، بينما بلغ مجموع أعداد المهندسين الأجانب المسجلين لدى الهيئة 273661 مهندساً، بنسبة تقدر بنحو 92 بالمئة.

وأكد أن نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، التي تم إصدارهما في 2018، يهدفان إلى تنظيم المهن الهندسية والفنية في القطاعات الهندسية، بالإضافة إلى الحد من الدخلاء على المهنة.