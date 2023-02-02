كم يبلغ إنتاج السعودية من الذهب؟

قال مسؤول في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية إن إنتاج المملكة من الذهب في العام 2022 بلغ نحو 430 ألف أوقية (نحو 31 غرام) وأن إنتاجها من خامي النحاس والزنك بلغ نحو 150 ألف طن في ذات العام.

وتوقع وكيل الخدمات التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية صالح العقيلي، بحسب موقع “العربية نت”، ارتفاع إنتاج السعودية من خام الذهب في 2023 بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي.

وقال “العقيلي” إن “السعودية تعد أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في العالم ويقدر إنتاجها بنحو 20 بالمئة عالمياً، وفي 2022 بلغ إنتاجنا نحو 10 ملايين طن من الصخور الفوسفاتية، تم تصنيعها محلياً لإنتاج نحو خمسة ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية، وإيرادات المنافسات التعدينية التي تم طرحها في 2022 بلغت 300 مليون ريال”.

وأوضح فيما يتعلق بالاستثمارات في قطاع التعدين والبالغة نحو 32 مليار دولار أنها تركزت في مجال الصناعات التعدينية التحويلية، ومنها مصنع ألواح الصلب باستثمارات 15 مليار ريال لتزويد مصنع إنتاج السفن بمجمع الملك سلمان العالمي في مدينة رأس الخير، مشيراً إلى أن هناك مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمارات سبعة مليارات ريال، إضافة إلى مصانع إنتاج معادن الألمنيوم وصفائح الصلب ومصفاة لمعدن النحاس والزنك والمتوقع زيادة الطلب عليها عالمياً”.

وسجلت السعودية رقماً قياسياً جديداً في حجم الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين، بلغ 1.35 مليار ريال في 2022، بما يعادل ضعف إيرادات 2021.

وترافقت هذه الزيادة مع جذب استثمارات إلى قطاع التعدين بنحو 32 مليار دولار، معظمها استثمارات نوعية في سلاسل القيمة المضافة للمعادن الحرجة والخضراء.

احتياطي الذهب في السعودية

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر يونيو/حزيران 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب، وقد أظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طن من المعدن.

ويعد الذهب ملاذاً آمناً، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضية شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعاً في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها.

وتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقاً لتقرير لمجلس الذهب العالمي. وفي المرتبة الثانية يأتي لبنان باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن.

وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7 بالمئة من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8 بالمئة من احتياطياتها الدولية.