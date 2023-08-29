فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كم مباراة سيغيب فينيسيوس بسبب الإصابة؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جيونيور سيغيب قرابة شهر بسبب الإصابة.

وخرج فينيسيوس مصابا في الدقيقة 18 من المباراة التي فاز فيها فريقه على سلتا فيغو بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي: “أظهرت الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيني جونيور، من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته”.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيغيب نحو شهر على الأقل لأن إصابة كهذه تحتاج للعلاج والراحة والعودة التدريجية إلى الملاعب.

وفي حال صحت توقعت فإن فينيسيوس (23 عاما) سيغيب عن مواجهة خيتافي، وهي آخر مباراة للريال قبل فترة التوقف الدولي، وأيضا عن مباراتي ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

كذلك قد تتطلب عودته التدريجية لخوض المنافسات أن يغيب عن المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا، كما أنه بطبيعة الحال لن يشارك مع منتخب بلاده في المباريات الدولية التي ستلعب الشهر المقبل.

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