كم كيلو من القهوة استهلك السعوديون في 2022؟  

أكدت تقارير رسمية حديثة نمو واردات وصادرات السعودية من القهوة (البن) خلال 2022 إذ بلغت الواردات 21 مليون كجم والصادرات أكثر من 1.9 مليون كجم في العام ذاته.

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، بحسب موقع “أخبار24“، أن واردات المملكة من منتجات البن في 2021 بلغت 18.8 مليون كيلو جرام، وارتفعت خلال 2022 إلى 21.2 مليون كيلو جرام أي بزيادة 12.7 بالمئة.

وأوضحت “الهيئة” أن الصادرات خلال 2021 بلغت 1.5 مليون كجم من القهوة، فيما ارتفعت خلال 2022 إلى 1.9 مليون كجم، بنسبة زيادة 29 بالمئة عن العام السابق.

وأضافت أن السعودية استوردت خلال العامين الماضيين منتجات القهوة من خمس دول هي إثيوبيا، وكولومبيا، واليمن، والهند، والبرازيل؛ وفق البيانات.

وتصنف المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليوناً، ضمن أكثر دول العالم استهلاكاً للبن مع ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، فيما قدرت إحدى الدراسات معدل إنفاق السعوديين على إعداد القهوة بقيمة تبلغ أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار).

وتشتهر مناطق جنوب غرب السعودية بزراعة أشجار البن ذات الحبات الحمراء التي تنتج القهوة العربية، والتي قررت السلطات تسميتها بـ “القهوة السعودية” حيث أصدرت وزارة التجارة، في يناير/كانون الثاني 2022، تعميماً لكل المطاعم والمقاهي في المملكة، لاعتماد اسم القهوة السعودية بدلاً من “القهوة العربية”. واعتبار السلطات العام 2022 عام القهوة السعودية وإطلاقها مبادرات عدة لتنمية زراعة البن.

وتحظى القهوة العربية ذات اللون الفاتح، التي تختلف عن القهوة السوداء المعروفة في أرجاء العالم، بمكانة مميزة لدى السعوديين، فهي رمز للكرم وحسن الضيافة، وتقدم مرفقة بالتمور في بيوت جميع السعوديين، بمن فيهم أعضاء الاسرة الحاكمة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قالت، في يونيو/حزيران 2021، إن المملكة حققت قفزة نوعية في زراعة أشجار البن بزراعة 250 ألف شجرة إضافية منذ 2017، لتبلغ 400 ألف شجرة بنهاية 2020، وأوضحت أن عدد الأشجار بلغ نحو 250 ألف شجرة في مناطق جازان وعسير والباحة جنوب غرب البلاد بين 2018 و2020، وذلك بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى إطلاق عدة برامج ومبادرات بعد أن كانت لا تتجاوز 150 ألف شجرة في المناطق الثلاث المتاخمة للحدود اليمنية والتي تشتهر تاريخياً بزراعة البن.

وأكدت الوزارة أن السعودية تدعم مشاريع البُن عبر عدة برامج ومبادرات منها مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، وبالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) كأول مشاريع الصندوق في السعودية، لإدخال البُن ضمن مشاريع الصندوق.