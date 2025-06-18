كم سيبقى من مليوني موظف في أمازون بإحلال الذكاء الاصطناعي مكان بعضهم في العمل؟

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، يوم الثلاثاء، 17 يونيو 2025، أن القوى العاملة المؤسسية للشركة ستتقلص في السنوات القادمة بسبب اعتماد الذكاء الاصطناعي، علما أن لدى أمازون قرابة مليوني موظف منهم 1.56 مليون موظف بدوام كامل وجزئي ومئات الآلاف من العمال المؤقتين والمتعاقدين.

سرّحت أمازون بالفعل أكثر من 27,000 موظف منذ عام 2022، مع استمرار التخفيضات هذا العام. وفي يناير، سرّحت أمازون حوالي 200 موظف في وحدة متاجرها في أمريكا الشمالية، و في مايو، سُرّح 100 موظف آخر من وحدة الأجهزة والخدمات.

صرّح الرئيس التنفيذي لشركة كلارنا، سيباستيان سيمياتكوفسكي، الشهر الماضي أن عدد موظفي شركته قد تقلص بنسبة 40%، ويعزى ذلك جزئيًا إلى استثمارات الذكاء الاصطناعي واستنزاف الموارد البشرية.

الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، نشر رسالة قال إنه أرسلها لكل الموظفين في الشركة ومفادها أن الذكاء الاصطناعي التوليدي تقنية فريدة من نوعها تُحدث تحولاً سريعاً في الشركة، وأن أمازون تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وهو أمر واضح بالفعل في منتجات مثل أليكسا+، وهو مساعد تسوق ذكي يستخدمه عشرات الملايين من العملاء، وميزات تسوق جديدة مثل “لينس”.

المستقبل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي

وأكد جاسي في رسالته أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيُغيرون جذريًا طريقة عمل الناس ومعيشتهم، مما يسمح بتركيز استراتيجي أكبر وابتكار أسرع. ويتوقع وجود “مليارات” من هؤلاء الوكلاء في مختلف المجالات. تُطوّر أمازون حاليًا أكثر من 1000 خدمة وتطبيق ذكاء اصطناعي توليدي، وتخطط لمزيد من التوسع في الأشهر المقبلة من خلال بناء وكلاء جدد والشراكة معهم في جميع وحدات الأعمال.

تحول القوى العاملة

في حين أن الذكاء الاصطناعي سيُسرّع من قدرة أمازون على الابتكار، صرّح جاسي بأن الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض إجمالي القوى العاملة في الشركة في السنوات القليلة المقبلة، مع تحقيق مكاسب في الكفاءة. يتم تشجيع الموظفين على أن يكونوا فضوليين، وتثقيف أنفسهم، وتجربة الذكاء الاصطناعي للتكيف مع هذا التحول والبقاء فاعلين ومؤثرين في سير العمل على حد زعمه.