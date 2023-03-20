كم ساعة صيام في رمضان هذه السنة؟

تتوقع جمعية الإمارات للفلك، أن يكون يوم الخميس 23 آذار / مارس الجاري، غرة شهر رمضان المبارك فلكياً، ورجحت الجمعية أن تكون عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 29 يوماً، وأن يكون عيد الفطر السعيد (غرة شهر شوال) يوم الجمعة 21 نيسان / أبريل.

كما توقعت الجمعية أن تكون ساعات الصيام في بداية الشهر المبارك 13 ساعة و30 دقيقة لتصل في نهايته إلى 14 ساعة و13 دقيقة.

ولفتت الجمعية إلى أن توقعاتها تبقى مستندة إلى حسابات فلكية، وأن دخول الشهر الفضيل رسمياً يكون بإعلان اللجنة المكلفة بتحري الهلال.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن فصل الربيع فلكيا يمتد بين 21 مارس إلى 21 حزيران / يونيو ، وبذلك فإن شهر رمضان هذا العام سيكون كله في فصل الربيع ومع بداية الفصل، فيما يتوقع ان يدخل رمضان المقبل 1445 في فصل الشتاء فلكياً في دورة تقدر ب 32 سنة هجرية تعود غرة الشهر الهجري لنفس الأسبوع الذي يقابلها في التقويم الميلادي.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان بشكل عام هذا العام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية ، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 و الدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة.