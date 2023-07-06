كم رواتب السعوديين المسجلين بالتأمينات؟

كشفت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن 52 بالمئة من المواطنين السعوديين المسجلين بالتأمينات تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال (1333 دولار).

وأظهرت البيانات، بحسب موقع “أخبار 24” المحلي، أن عدد السعوديين المشتركين لدى المؤسسة بلغ 2.6 مليون يتقاضى 1.3 مليون مواطن منهم أقل من خمسة آلاف ريال، فيما بلغ عدد من يحصل على 10 آلاف ريال (2666 دولار) فأكثر 594.7 ألف مواطن بنسبة 22.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي المشتركين لدى المؤسسة 10.4 مليون، منهم 509 آلاف بالقطاع الحكومي، و9.9 مليون بالخاص، وأن عدد غير السعوديين يبلغ 7.8 مليون شخص، يتقاضى أكثر من 4 ملايين منهم أقل من 1500 ريال (400 دولار)، فيما يتقاضى 2.5 مليون ما بين 1500 – 3 آلاف ريال، و1.16 مليون أكثر من ثلاثة آلاف ريال (800 دولار).

وبالنسبة لعدد المشتركين حسب المناطق جاءت الرياض الأعلى بأكثر من 4.54 مليون مشترك، تلتها الشرقية بأكثر من 1.47 مليون ثم مكة المكرمة بأكثر من 1.42 مليون مشترك، وحلت بيشة في المركز الأخير بنحو 39 ألف مشترك.