كم راتبا شهريا تحتاجه لشراء أيفون 15 برو ماكس؟

يحتاج الموظف في دولة الإمارات إلى إنفاق 34% من راتبه الشهري لشراء iPhone 15 Pro Max بسعة 256 جيجابايت، فيما يحتاج الموظف في مصر وباكستان إلى راتب 8 أشهر لشراء نفس الجهاز.

وكشفت شركة آبل الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف أيفون 15 الجديدة، والتي شملت 4 طرازات، هي أيفون 15 و15 بلس، وأيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس، الذي يعد الأرقى والأغلى ضمن مجموعته.

وحددت شركة أبل سعر iPhone 15 Pro Max بسعة 256 جيجابايت بنحو 1280 دولارا.

ووفقاً لتغريدة نشرها موقع World Of Statistics على منصة إكس (تويتر سابقاً) فإن الموظف في سويسرا، يمكنه إنفاق 20% فقط من راتبه لشراء أيفون 15 برو ماكس.

وفي سنغافورة يمكن للموظف شراء أيفون 15 برو ماكس بحوالي 24% من راتبه، فيما يحتاج الموظف في أمريكا إلى 28% من راتبه للحصول على الهاتف الجديد من آيفون.

وفي ألمانيا يحتاج الموظف إلى 40% من راتبه لشراء جهاز آيفون 15 برو ماكس الجديد، وفي الصين، فيحتاج إلى راتب شهر كامل وزيادة للحصول على الهاتف.

واختارت شركة أبل رفع سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس بطريقة ذكية، فهي عمدت إلى إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الذي كان يبدأ سعره عادة من 1099 دولاراً، لتحصر السعات المتوفرة ضمن هذه الفئة من هواتف أيفون، بين 3 خيارات هي 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، على أن يبدأ سعر أيفون 15 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت من 1280 دولاراً.

وفيما يلي ما نشره الموقع وهي قائمة بالدول والأسعار لشراء الجهاز تحت عنوان “كم يحتاج الموظف من راتبه لشراء الهاتف الجديد؟”..

الدولة النسبة من الراتب الشهري مصر 821 % باكستان 816 % نيجيريا 745 % فنزويلا 655 % إيران 397 % الفلبين 392 % إندونيسيا 361 % تركيا 292 % الأرجنتين 286 % البرازيل 280 % تايلاند 220 % الهند 213 % روسيا 202 % المكسيك 162 % ماليزيا 148 % المجر 128 % الصين 119 % البرتغال 112 % بولندا 103 % جمهورية التشيك 75 % إيطاليا 71 % إسبانيا 63 % اليابان 52 % فرنسا 49 % كوريا الجنوبية 49 % السويد 47 % بلجيكا 46 % النمسا 45 % فنلندا 43 % المملكة المتحدة 42 % نيوزيلندا 41 % أيرلندا 41 % ألمانيا 40 % كندا 39 % النرويج 37 % الدنمارك 35 % هولندا 35 % أستراليا 35 % الإمارات العربية المتحدة 34 % الولايات المتحدة 28 % سنغافورة 24 % سويسرا 20 %