السيد العزوني

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

كم راتبا شهريا تحتاجه لشراء أيفون 15 برو ماكس؟

السيد العزوني
أيفون 15 برو ماكس
أيفون 15 برو ماكس

يحتاج الموظف في دولة الإمارات إلى إنفاق 34% من راتبه الشهري لشراء iPhone 15 Pro Max بسعة 256 جيجابايت، فيما يحتاج الموظف في مصر وباكستان إلى راتب 8 أشهر لشراء نفس الجهاز.

وكشفت شركة آبل الثلاثاء الماضي عن سلسلة هواتف أيفون 15 الجديدة، والتي شملت 4 طرازات، هي أيفون 15 و15 بلس، وأيفون 15 برو وأيفون 15 برو ماكس، الذي يعد الأرقى والأغلى ضمن مجموعته.

وحددت شركة أبل سعر iPhone 15 Pro Max بسعة 256 جيجابايت بنحو 1280 دولارا.

ووفقاً لتغريدة نشرها موقع World Of Statistics على منصة إكس (تويتر سابقاً) فإن الموظف في سويسرا، يمكنه إنفاق 20% فقط من راتبه لشراء أيفون 15 برو ماكس.

وفي سنغافورة يمكن للموظف شراء أيفون 15 برو ماكس بحوالي 24% من راتبه، فيما يحتاج الموظف في أمريكا إلى 28% من راتبه للحصول على الهاتف الجديد من آيفون.

وفي ألمانيا يحتاج الموظف إلى 40% من راتبه لشراء جهاز آيفون 15 برو ماكس الجديد، وفي الصين، فيحتاج إلى راتب شهر كامل وزيادة للحصول على الهاتف.

واختارت شركة أبل رفع سعر هاتف أيفون 15 برو ماكس بطريقة ذكية، فهي عمدت إلى إلغاء خيار سعة 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية الذي كان يبدأ سعره عادة من 1099 دولاراً، لتحصر السعات المتوفرة ضمن هذه الفئة من هواتف أيفون، بين 3 خيارات هي 256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، على أن يبدأ سعر أيفون 15 برو ماكس بسعة 256 جيجابايت من 1280 دولاراً.

وفيما يلي ما نشره الموقع وهي قائمة بالدول والأسعار لشراء الجهاز تحت عنوان “كم يحتاج الموظف من راتبه لشراء الهاتف الجديد؟”..

الدولةالنسبة من الراتب الشهري
مصر821 %
باكستان816 %
نيجيريا745 %
فنزويلا655 %
إيران397 %
الفلبين392 %
إندونيسيا361 %
تركيا292 %
الأرجنتين286 %
البرازيل280 %
تايلاند220 %
الهند213 %
روسيا202 %
المكسيك162 %
ماليزيا148 %
المجر128 %
الصين119 %
البرتغال112 %
بولندا103 %
جمهورية التشيك75 %
إيطاليا71 %
إسبانيا63 %
اليابان52 %
فرنسا49 %
كوريا الجنوبية49 %
السويد47 %
بلجيكا46 %
النمسا45 %
فنلندا43 %
المملكة المتحدة42 %
نيوزيلندا41 %
أيرلندا41 %
ألمانيا40 %
كندا39 %
النرويج37 %
الدنمارك35 %
هولندا35 %
أستراليا35 %
الإمارات العربية المتحدة34 %
الولايات المتحدة28 %
سنغافورة24 %
سويسرا20 %
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا