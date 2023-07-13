فادي طنّوس by فادي طنّوس

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209 ملايين دولار حصة الأندية من مونديال قطر.. كيفية توزيعها ومن صاحب الجزء الأكبر

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مونديال قطر

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، إنه سيدفع 209 ملايين دولار للأندية التي تنافس لاعبوها في مونديال قطر العام الماضي.

وسيتم دفع المبلغ إلى 440 ناديا يمثلون 51 دولة مختلفة شارك لاعبوها في البطولة التي أقيمت خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وفازت بها الأرجنتين.

وسيدفع الفيفا مبلغا يوميا قدره 10950 دولارا لكل لاعب من 837 لاعبا في كأس العالم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبوها خلال البطولة.

ويقسم إجمالي كل لاعب ويوزع على النادي أو الأندية التي لعب لها اللاعب في العامين اللذين سبقا نهائيات مونديال قطر 2022.

ويمثل هذا المبلغ زيادة عن ما دفعه الفيفا لكل لاعب في كأس العالم 2018 في روسيا والذي بلغ 8530 دولارا.

وبالنسبة لبطولة قطر، بلغ عدد الأندية الإنكليزية التي ستتلقى أموالا من الفيفا 46 ناديا هي الأكثر في دولة واحدة بإجمالي 37.713.297 دولارا، تليها أندية إسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

وسيحصل مانشستر سيتي على أكبر مبلغ لناد واحد، إذ سيحصد 4.596.445 دولارا، يليه برشلونة (4.538.955 دولارا) ثم بايرن ميونيخ.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في وقت سابق من هذا العام بين الفيفا واتحاد الأندية الأوروبية، سيتم توزيع 355 مليون دولار على الأندية في إطار برنامج نسختي 2026 و2030 من كأس العالم.

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