كل ما تود معرفته عن منتجع أدراء أملال في مصر

يقع المنتجع في قرية جعفر، التي تحمل اسم أحد شيوخ المنطقة أو أدرار أملال وهو ما يعني الجبل الابيض بالأمآزيغيه، ويقول صاحب المنتجع وهو الدكتور منير نعمة الله، إن المنتجع يطل على بحيرة سيوة ويقع عند سفح جبل أبيض وتم البناء بالمواد الأصلية المحلية وباستخدام تقنيات البناء التقليدية لأهل سيوة والتي لها تأثير ضئيل على البيئة، حيث تم استخدام مزيج من الملح الصخري المجفف بالشمس مخلوط مع الطين وذلك لبناء الجدار، وهذه المادة تحافظ على درجات الحرارة داخل المنازل عند مستويات معتدلة.

أما السقوف فمصنوعة من عروق النخيل، في حين تم تنفيذ الأبواب والنوافذ والتركيبات من خشب شجرة الزيتون، ولا يعمل الفندق بالكهرباء ولكنه يستخدم المصابيح والشموع للإضاءة، وفى الليالي الباردة يتم استخدام الفحم للتدفئة. ويعتمد على أنظمة التهوية الطبيعية عن طريق التوزيع المدروس لمواقع الأبواب والنوافذ، مما يلغى الحاجة لتكييف الهواء. وأيضاً الزراعة في جميع الأراضي عضوية وخالية من المواد الكيميائية، والمكان مقام على 70 فدانا بلا أسوار ولا أبواب.