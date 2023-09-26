التصويت والنتيجة والإعادة.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية

تحددت بشكل نهائي مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية بالتفصيل، حيث تبدأ أولى الخطوات في شهر أكتوبر المقبل، وتستمر حتى يناير على أقصى تقدير.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدأ فترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018، لمدة 4 سنوات، قبل تمديدها سنتين أخريين بعد تعديل دستوري قضى بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.

ما موعد فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية؟

أعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، فتح باب الترشح للانتخابات يوم 5 أكتوبر، بينما تنتهي عملية الترشح وإعلان القوائم النهائية يوم 16 نوفمبر، وذلك على النحو التالي:

تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير في الساعة 2 ظهرا.

إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم بصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 أكتوبر.

تلقي اعتراضات المرشحين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 17 و18 أكتوبر.

فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر.

إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء خلال يومي 23 و24 أكتوبر.

البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين 27 و28 أكتوبر.

تفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم إليها من طعون، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر.

اختيار المرشحين للرموز، وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضا آخر موعد لسحب طلب الترشح يوم 8 نوفمبر.

إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.

آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه يوم 15 نوفمبر.

نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية يوم 16 نوفمبر.

موعد الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المصرية

قررت اللجنة توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة “الصمت الدعائي” لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 29 نوفمبر.

فيما تتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة “الصمت الدعائي” لانتخابات الداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

والصمت الانتخابي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة المتنافسين من ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية، أو القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ودّ الناخبين.

موعد تصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية المصرية

وحددت اللجنة أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر.

ويبدأ التصويت اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية

وتُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام (10 و11 و12) من ذات الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

موعد نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية

تنتهي عملية فرز الأصوات وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 13 ديسمبر.

بعدها تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 14 ديسمبر.

وسيكون البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة خلال يومي 15 و16 ديسمبر، فيما يتم إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 18 ديسمبر.

تفاصيل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية

حال اللجوء لجولة إعادة، تقرر أن تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام (5 و6 و7) من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام (8 و9 و10) من ذات الشهر.

وأشار إلى أنه تقرر أن تبدأ عملية الاقتراع ابتداء من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 9 مساء طوال الأيام الثلاثة للانتخابات داخل مصر، على أن يكون انتخاب المصريين في الخارج خلال الأيام المحددة لهم، خلال ذات المواعيد (من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء) وفق التوقيت المحلي لكل دولة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعدا أقصاه 16 يناير المقبل لإعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية.

ويسبق جولة الإعادة استئناف الدعاية الانتخابية، وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يوم 19 ديسمبر.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يُقدم لها من طعون، ويُنشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية على نفقة الخاسر خلال الفترة من 21 وحتى 30 ديسمبر.

وتوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج يوم 4 يناير 2024، بينما تتوقف في الداخل يوم 7 يناير.

وتنتهي عملية الفرز وتسليم المحاضر إلى اللجان العامة، وصدور قرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير، وتبت في الطعون المقدمة خلال يومي 13 و14 يناير، ويتم إعلان النتيجة 16 يناير.