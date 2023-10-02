يزوره رئيس الإمارات.. كل ما تريد معرفته عن معرض إكسبو الدوحة للبستنة

يفتتح في قطر، الاثنين، معرض إكسبو الدوحة للبستنة، الذي يقام تحت شعار “صحراء خضراء بيئة أفضل”، ويشكل فرصة عالمية للنقاش بشأن الاستدامة، وتعزيز المساحات الخضراء.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دولة قطر في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة “إكسبو الدوحة 2023 للبستنة”.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة مستقبلي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.

معرض إكسبو الدوحة للبستنة

تستمر فعاليات المعرض حتى 28 مارس 2024، ويعتبر أحد أهم معارض البستنة في الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن يقام في الفترة من 14 أكتوبر 2021 إلى 17 مارس 2022، لكن تم إعادة جدولته إلى عام 2023 جراء انتشار جائحة “كوفيد-19”.

أكبر سطح أخضر في العالم

ودخل المبنى الرئيسي لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، الذي نفذته هيئة الأشغال العامة القطرية “أشغال” موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية لامتلاكه أكبر سطح أخضر في العالم، والذي يمتد على مساحة تقدر بنحو 4031 مترًا مربعًا.

مبنى إكسبو 2023 يحصد لقباً جديداً من غينيس للأرقام القياسية.



Expo 2023 building smashes a new Guinness World Records™️ Title pic.twitter.com/nZLb7tQTgG — هيئة الأشغال العامة (@AshghalQatar) September 30, 2023

وقد تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم المبنى إظهار أعلى معايير البستنة ضمن منطقة ذات مناخ حار، وتقديم نموذج الدولة الخضراء في إقليم صحراوي من قبل دولة قطر.

كما تم تصميم هذا المشروع لإعطاء الزائر تجربة تفاعلية مع الطبيعة والبناء العمراني الحضاري مع لمسات من الطابع القطري مع زراعة سطح المبنى الرئيسي بنبات البنا سيتم والداليا والعشب الأخضر.

مكان إقامة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة

سيقام المعرض في حديقة البدع في قلب مدينة الدوحة، وسيغطي مساحة تزيد عن 150 هكتارًا، وسيتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية، حيث المنطقة الدولية، التي ستكون بوابة المعرض والنقطة المحورية لكافة الفعاليات التي سيتم إطلاقها طوال فترة الانعقاد.

والمنطقة الثانية، هي منطقة العائلات وسيكون بها استغلالا للمساحات الخضراء في كافة الأنشطة والتجمعات، في سبيل نشر المرح والترفيه، بالإضافة إلى المنطقة الثقافية التي ستستعرض المعارض الثقافية والتراثية، نتيجة قربها من المركز التاريخي لمدينة الدوحة، الذي يضم القلعة القديمة والصخور القديمة.

أهداف معرض إكسبو الدوحة 2023

استضافة أول معرض للبستنة في منطقة ذات مناخ صحراوي.

تعزيز التعاون الدولي في القضايا البيئية والثقافية والمالية.

مواجهة التحدي العالمي المشترك، وهو التصحر.

دعوة قطاع البستنة العالمي لتبادل المعرفة والخبرة دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030.

قيادة المنطقة لتطبيق مفهوم المدينة الخضراء في الشرق الأوسط.

تشجيع الابتكار في مجال البستنة وخاصة حول مواضيع المناخ والمياه والتربة.

إرساء الصلة والرابط بين المساحات الخضراء والرياضة وصحة الإنسان.

كما أن المعرض المقام في دولة قطر قائم بشكل خاص على 4 محاور فرعية، وهي: الزراعة الحديثة، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، الاستدامة.