كل ما تريد معرفته عن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28

يعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 أحد أبرز الأحداث العالمية التي تجمع قادة العالم والخبراء في المجال لمناقشة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم، من المتوقع أن يشهد المؤتمر اتخاذ قرارات هامة وتبني استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات تغير المناخ، في هذا المقال سنستعرض أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 وأبرز الفعاليات التي ستُقام وموعدها.

ماذا تعني كوب 28 (COP28)؟

كوب 28 هو اختصار لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويُعقد هذا المؤتمر سنويًا لجمع الدول الأعضاء في الاتفاقية وبحث التحديات المتعلقة بتغير المناخ وبحث أساليب التصدي لها.

يعتبر Cop28 مناسبة هامة حيث يقدم المشاركين تقارير حول الجهود التي تبذلها دولهم في مجال حماية البيئة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويهدف مؤتمر كوب 28 إلى تعزيز التعاون الدولي واتخاذ إجراءات جماعية للحد من تأثير تغير المناخ على الكوكب.

موعد عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28

من المقرر عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثامن والعشرين(COP28) لعام 2023 في دبي، ستعقد الجلسات المختلفة للمؤتمر في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

سيكون هذا المؤتمر فرصة حاسمة لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

أين يوجد cop28 في دبي؟

ستُعقد الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP28) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في مدينة إكسبو بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28

يركز مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28على معالجة التحديات المناخية الملحة التي نواجهها، يجمع هذا الحدث القادة العالميين والعلماء والناشطين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم، فيما أبرز الفعاليات في برنامج مؤتمر الأطراف Cop28 بدولة الإمارات العربية المتحدة:

1- الجلسات العامة

ستوفر الجلسات العامة منبرًا لقادة العالم لمناقشة وتحديد الاستراتيجيات اللازمة لمعالجة تغير المناخ على المستوى العالمي، وستركز هذه الجلسات على القضايا الرئيسية مثل حياد الكربون والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

2- محاورات رفيعة المستوى

ستتضمن المحاورات رفيعة المستوى مناقشات متعمقة بين صناع القرار حول الجوانب الأكثر أهمية لتغير المناخ، وستناقش هذه المحاورات موضوعات مثل تمويل المناخ، والتكيف والمرونة، والتعاون الدولي.

3- ورش العمل الفنية

سيستضيف مؤتمرCop28 سلسلة من ورش العمل الفنية التي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات حول مختلف المواضيع المتعلقة بالمناخ، وستغطي ورش العمل هذه مجالات مثل علوم المناخ وتنفيذ السياسات والتقنيات المبتكرة.

4- معرض

سيتضمن البرنامج مساحة عرض مخصصة لعرض أحدث التطورات في الحلول المناخية والممارسات المستدامة، ستتاح للمشاركين الفرصة لاستكشاف أحدث التقنيات والمشاريع البحثية وقصص النجاح من جميع أنحاء العالم.

5- مشاركة الشباب

إدراكًا لأهمية صوت الشباب في تشكيل المستقبل، سيركز مؤتمر Cop28 في الإمارات بشدة على مشاركة الشباب، وسيتضمن البرنامج جلسات تفاعلية وورش عمل وبرامج توجيهية لنشطاء المناخ الشباب وقادة المستقبل.

6- الأحداث الجانبية

ستكمل مجموعة من الأحداث الجانبية التي ينظمها مختلف أصحاب المصلحة البرنامج، بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ستوفر هذه الأحداث فرصًا إضافية للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون.

7- بناء القدرات

يهدف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop28 إلى تعزيز قدرة البلدان النامية على تحقيق أهدافها المناخية، سيقدم البرنامج جلسات لبناء القدرات بشأن تمويل المناخ وتنفيذ المشاريع ونقل التكنولوجيا لدعم جهود هذه البلدان.

8- عرض معارف السكان الأصليين

تلعب مجتمعات السكان الأصليين دورًا حاسمًا في الحفاظ على البيئة والتكيف مع تغير المناخ، سيتضمن مؤتمرCop28 في قسمًا مخصصًا لعرض المعرفة والممارسات والحكمة التقليدية في الإدارة المستدامة للموارد.

9- مركز للابتكار

تم تصميم مركز الابتكار لتعزيز الإبداع وعرض الحلول الرائدة لتحديات المناخ، ستسلط هذه المساحة التفاعلية الضوء على التقنيات المبتكرة والشركات الناشئة والمشاريع البحثية التي لديها القدرة على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع تغير المناخ.

10- فرص التواصل

سيوفر مؤتمر Cop28 UAE العديد من فرص التواصل للمشاركين للتواصل مع الأفراد والمنظمات ذات التفكير المماثل، ومن التجمعات غير الرسمية إلى جلسات التواصل المنظمة، يمكن للمشاركين إقامة شراكات جديدة والتعاون في مبادرات المناخ.

يقدم برنامج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ Cop28 في الإمارات مجموعة مثيرة من الجلسات العامة والحوارات رفيعة المستوى وورش العمل الفنية وعروض العرض المبتكرة، ومن خلال نهجه الشامل يهدف هذا الحدث إلى جمع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة لمعالجة قضية تغير المناخ الملحة بشكل جماعي.