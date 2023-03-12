كل ما تريد معرفته عن شركة طيران الرياض الجديدة

– ستكون مدينة الرياض المركز الرئيس للعمليات التشغيلية للشركة، ومنطلقاً لرحلاتها الجوية، وستعمل على ربط العاصمة بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

– تسعى الشركة الجديدة إلى امتلاك أسطول طائرات متطور وفق أحدث التقنيات الحديثة، وتبني أفضل معايير الاستدامة والسلامة المعتمدة عالمياً.

– سيتيح طيران الرياض الفرصة للسياح والزوار من جميع أنحاء العالم للوصول إلى أجمل المواقع السياحية والطبيعية في السعودية.

– يتماشى تأسيس شركة طيران الرياض مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لتعزيز منظومة الطيران المحلية.

سيتم الإعلان عن أول وجهة وبيع أول تذكرة سفر خلال 18 شهراً.

مطلع عام 2025 سيشهد استلام أول طائرة عريضة و أولى الرحلات الدولية للناقلة الوطنية السعودية الجديدة.

ستكون “أول ناقلة في العالم ذات طابع رقمي لناحية خدمة العملاء وتجربة المسافرين”

– يرأس مجلس إدارتها ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، فيما تم تعيين توني دوغلاس -الرئيس السابق لطيران الاتحاد الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له- رئيساً تنفيذياً للشركة.

– الشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وستساهم قدرات الصندوق المالية، وخبراته الاستثمارية، في تمكين الشركة من التوسع في عملياتها التشغيلية بما يدعم خططها المستقبلية لتكون شركة وطنية رائدة وعالمية في قطاع الطيران.

– تعتزم شركة طيران الرياض نقل ما يصل إلى خمسة ملايين طن من البضائع سنوياً.

أهداف الطيران في رؤية المملكة 2030

تسعى السعودية إلى تحقيق أهداف طيران طموحة كجزء من رؤية 2030 الإصلاحية الواسعة النطاق للأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك زيادة حركة الملاحة الجوية السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 330 مليون مسافر بحلول نهاية العقد الجاري.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن مسؤولون سعوديون عن خطط لتشييد مطار جديد يمتد على مسافة 57 كيلومتراً في الرياض من المفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول العام 2030 و185 مليون مسافر بحلول العام 2050.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمطار الرياض حالياً نحو 35 مليون مسافر.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر على تويتر إنّ إطلاق الناقل الجوي الجديد جزء من “حزمة ضخمة من المشاريع هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الطيران بالمملكة لترسيخ مكانة بلادنا كمحور دولي للطيران ومركز لوجستي عالمي”.

إعلان سمو سيدي ولي العهد لـ #طيران_الرياض يمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي،حيث نشهد حزمة ضخمة من المشاريع هي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الطيران بالمملكة؛ لترسيخ مكانة بلادنا كمحور دولي للطيران ومركز لوجستي عالمي،وفق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية https://t.co/ZZgVbshd3L — صالح الجاسر (@SalehAlJasser) March 12, 2023

مركز جديد

وجاء في إعلان الأحد أن طيران الرياض ستشغل “أسطولاً من الطائرات المتطورة” لكنه لم يحدد حجم الأسطول أو نوعية طائراته.

وذكرت صحيفة “ذي وول ستريت جورنال” يوم أمس السبت أن صندوق الاستثمارات العامة كان “قريباً من صفقة” مع شركة بوينغ الأمريكية لشراء طائرات بقيمة 35 مليار دولار (132 مليار ريال).

ويقع أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في السعودية حالياً في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، حيث يقع مقر شركة الخطوط الجوية السعودية.

وتُعرف جدة باسم “بوابة مكة”، وهي ترحب بملايين المسلمين الذين يقصدون مكة لأداء مناسك الحج والعمرة كل عام.

ويبلغ عدد سكان العاصمة حالياً نحو ثمانية ملايين نسمة، لكن مسؤولين قالوا إنهم يريدون أن تنمو العاصمة لتضم ما بين 15 إلى 20 مليوناً بحلول العام 2030.

ومع ذلك، تعتمد الاستراتيجية السعودية جزئياً على الاستفادة من السوق المحلية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 35 مليون نسمة، وهو ما يعتبره المسؤولون ميزة كبيرة لشركات الطيران الوطنية على منافسَيها الإقليميَين شركة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للمملكة، اليوم الأحد، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة طيران الرياض الناقل الجوي الوطني الجديد.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن ذلك جاء “للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030“.

ولإثراء تجربة المسافرين، تهدف شركة “طيران الرياض” لإطلاق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهةٍ حول العالم بحلول العام 2030، وستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل.

ويأتي تأسيس” طيران الرياض” تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تساهم شركة طيران الرياض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعد شركة “طيران الرياض” ومطار الملك سلمان الدولي ضمن أحدث استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في قطاع الطيران، الهادفة لرفع الاستدامة المالية لمنظومة قطاع الطيران، وتعزيز تنافسيتها عالمياً تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.