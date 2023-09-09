كل ما تريد معرفته عن الممر الاقتصادي مشروع محمد بن سلمان في قمة العشرين

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، خلال ترأسه وفد المملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين بمدينة نيودلهي الهندية، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع “الممر الاقتصادي” الذي يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وسيسهم الممر الاقتصادي في تطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط موانئ الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

ويشمل المشروع الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الهندي مودي إن الممر سيعطي اتجاها جديدا للاتصال والتنمية المستدامة للعالم بأسره.

في غضون ذلك، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الإطلاق بأنه “صفقة كبيرة”، قائلا إن المرء سوف يسمع عبارة الممر الاقتصادي في كثير من الأحيان في العقد المقبل.

الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الهندي

ما هو مشروع الممر الاقتصادي؟

صحيفة indian express كشفت تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي، حيث سيكون عبارة عن ممر السكك الحديدية والشحن جزء من الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية وسيهدف المشروع إلى زيادة التجارة بين البلدان المعنية، بما في ذلك منتجات الطاقة.

وسيتضمن الممر خط سكة حديد، بالإضافة إلى كابل لنقل الكهرباء وخط أنابيب هيدروجين وكابل بيانات عالي السرعة، وفقا لوثيقة أعدتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ووصفت الوثيقة المشروع بأنه “جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات”.

لماذا يتم اقتراح مشروع الممر الاقتصادي؟

في حديثه لوكالة أسوشيتد برس، قدم جون فاينر، النائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، ثلاثة أسباب رئيسية لتطوير الممر، وهي:

الرخاء بين البلدان المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة والاتصالات الرقمية.

المساعدة في التعامل مع نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

المساعدة في خفض الاضطراب وانعدام الأمن في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، قال إن الممر الاقتصادي سيوفر فرص عمل طويلة الأمد، موضحا: “الممر الاقتصادي سيزيد التبادل التجاري بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا”.

وبين أن الممر الاقتصادي سيسهم في ضمان أمن الطاقة العالمي، وسيعمل على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء والهيدروجين.