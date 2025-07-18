كل بنوك الكويت و 30% من سكانها ينضمون لنظام ومض للدفع الفوري

سجل نظام الدفع الفوري في الكويت “ومض” نموًا كبيرًا في عدد المعاملات التي تم تنفيذها منذ إطلاقه في يونيو 2024، بانضمام 30% من السكان مع كل بنوك الدولة بالكامل (100%) إلى “ومض”، من المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي في نمو المدفوعات الفورية. وأشار بيان شركة “إيه سي آي وورلد وايد إلى أن النظام أصبح بذلك أحد أسرع مبادرات الدفع الفوري تبنيًا على مستوى العالم. اعتمدت شركة كي نت الكويتية على حلول البنية التحتية الرقمية المركزية التي طورتها ACI لبناء نظام “ومض” المترابط على مستوى الدولة. يتيح هذا النظام تحويل المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) عبر تطبيقات الهاتف المحمول المصرفية أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام رقم الهاتف، وقد تم إنجازه بنجاح في أقل من 15 شهرًا. أشادت البنوك الكويتية بالنظام لتقديمه تجربة مصرفية سلسة ومتميزة للعملاء، ومع انضمام جميع البنوك (100%) إلى “ومض”، من المتوقع أن يستمر هذا الزخم القوي في نمو المدفوعات الفورية. صرح عصام الخشنام، الرئيس التنفيذي لشركة كي نت KNET، بأن انتشار المدفوعات الفورية في الكويت قد غير عادات المستهلكين نحو الراحة والكفاءة، وقلل من الاعتماد على النقد. وأضاف أن “ومض”، الذي يشير اسمه إلى سرعة البرق، قد حقق نجاحًا كبيرًا بوصول عدد المستخدمين المسجلين إلى مليون مستخدم خلال الربع الأول من إطلاقه. وتلتزم KNET، بالتعاون مع ACI Worldwide، بتبني أحدث التقنيات في المدفوعات الرقمية لدعم الرؤية الوطنية للكويت في التحول الرقمي. تشمل المبادرات الاستراتيجية طويلة المدى دمج شركات التكنولوجيا المالية الكويتية في منصة “ومض” وتمكين المدفوعات من حساب إلى حساب (A2A) في أجهزة نقاط البيع باستخدام رموز الاستجابة السريعة الديناميكية. تتطلع كي نت أيضًا إلى تطبيق خدمة “طلب الدفع” لتبسيط عمليات الدفع للتجار عبر الإنترنت وتوفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر أمانًا. يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة (كي نت)، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين كافة أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت، وتوفير مجموعة من الخدمات المصرفية من خلال شبكة متطورة ورفع مستويات الدقة والكفاءة والأمان في إجراء المعاملات المالية عبر توفير طرق مبتكرة للدفع الإلكتروني في كافة أرجاء دولة الكويت، لتقلل من الاعتماد على العملات الورقية في المعاملات اليومية بين مختلف قطاعات المجتمع، وتوفر طرق دفع مبتكرة تلبي متطلبات القطاعات المختلفة، وتقوم بتطوير طرق دفع جديدة تحل محل المعاملات التقليدية بالعملات الورقية.

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