كلينكس تصبح برازيلية في استحواذ لـ سوزانو أكبر مورد للُب في العالم لقاء 3.4 مليار دولار

أعلنت شركة سوزانو أكبر مصنع لب في العالم عن استحواذها على وحدة المناديل الورقية كلينكس لشركة كيمبرلي كلارك مقابل حوالي 3.5 مليار دولار. ذكرت شركة كيمبرلي كلارك يوم الخميس أنها اتفقت على تأسيس مشروع مشترك جديد مع شركة سوزانو البرازيلية لمنتجات الورق.

ستمتلك سوزانو حصة 51% في أعمال الشركة الدولية لمنتجات المناديل والورق، بينما تمتلك كيمبرلي كلارك نسبة 49% المتبقية. وكانت الشركة الأم لشركتي كلينكس وهاجيز قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن سعيها للتركيز على أعمال ذات نمو أعلى وهوامش ربح أعلى. رويترز ذكرت في أبريل نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركتي رويال جولدن إيجل (RGE) من جنوب شرق آسيا وشركة آسيا للب والورق (APP) كانتا، إلى جانب سوزانو، المتنافستين النهائيتين على أعمال كيمبرلي كلارك الدولية في مجال المناديل الورقية، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار. تُحقق الوحدة، التي طرحتها شركة كيمبرلي كلارك للبيع في إطار إعادة هيكلة بدأت العام الماضي، أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب تبلغ حوالي 500 مليون دولار. وتستمر عملية البيع في ظل تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على آفاق أعمال كيمبرلي كلارك. وقد خفضت شركة السلع الاستهلاكية توقعات أرباحها السنوية في أبريل بسبب زيادة التكاليف نتيجةً للرسوم الجمركية.

(تعد سوزانو أكبر مصنع لب في العالم)

ستكون الشركة الجديدة شركةً مسجلةً في هولندا، وستضم 22 منشأةً تصنيعيةً موزعةً على 14 دولةً في أوروبا وآسيا، بما في ذلك جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط، وأمريكا الجنوبية، وأمريكا الوسطى، وأفريقيا، وأوقيانوسيا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المنشآت حوالي مليون طن من المناديل الورقية سنويًا. وحققت الأصول التي سيُدرجها المشروع المشترك الجديد مبيعاتٍ صافيةً بلغت حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

ستحتفظ كيمبرلي كلارك بأعمالها في قطاع المناديل الورقية الاستهلاكية والقطاع المهني في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مصالحها في مشاريع مشتركة قائمة في المكسيك، وكوريا الجنوبية، والبحرين، وغيرها من الدول بحسب بيان سوزانو.