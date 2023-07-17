كليمة في صفقة تمويل مع أي بي أو ديجيتال

أعلنت كليمة Kalima، شركة البلوك تشين المخصصة لإثبات الحصة (proof-of-stake) لإنترنت الأشياء والبيانات، عن توقيعها مؤخراً اتفاقية جديدة معABO Digital ” أي بي أو ديجيتال ” مجموعة الاستثمار عبر التمويل البديل وتتخذ من جزر البهاما ودبي مقراً لها. وبموجب الاتفاقية، تلتزم ABO Digital بتقديم تمويل قدره 10 ملايين دولار لشركة البلوك تشين القائمة في فرنسا. وتعتبر Kalima منظومة متسارعة النمو وتتيح للمؤسسات والمطورين والشركات الناشئة استشراف مستقبل تقنيات الويب 3.0 وتطبيقات حوكمة البيانات، خصوصاً في مجال بيانات إنترنت الأشياء، سعياً لإيجاد حلول مجدية للمشاكل القائمة على أرض الواقع.

وتمثل Kalima شبكة من المستوى الأول والجيل الثالث للبلوك تشين، وتمكّن المستخدمين من تنفيذ عمليات الحوكمة والإدارة والاستثمار للبيانات بشكل مستقل، وتأسيس تطبيقات لامركزية، ورموز لأنظمة المكافآت الذكية عبر الاستفادة من شبكات البلوك تشين اللامركزية المخوّلة لدى Kalima. وفي هذا السياق، قال أندري ليجيندر الرئيس التنفيذي في Kalima: “يتوّج التزام التمويل من ’ إي بي أو ديجيتال‘ إنجازاً لافتاً لشركتنا، إذ نخطط للاستفادة من هذا التمويل لتعزيز تطور وابتكار حلولنا في عالم إنترنت الأشياء، لاسيما وأنها تنطوي على إمكانات واعدة لإحداث تحول جذري في مختلف القطاعات ودفع عجلة التحول الرقمي. كما سيمكننا هذا التمويل من تحسين حلول بلوك تشين إنترنت الأشياء التي نقدمها للشركات الصناعية والمطورين، لاسيما وأنها جاهزة بالفعل لاستخدامها على نطاق عالمي أوسع. وتدعم هذه الاتفاقية مساعينا المستمرة لتوسيع شراكاتنا الاستراتيجية ضمن منظومة البلوك تشين وإنترنت الأشياء بالعموم”.

من جانبه قال أمين نجاي، الرئيس التنفيذي لشركة ABO Digital : “يسعدنا التعاون مع فريق عمل Kalima، لاسيما وأنها شركة تتبنى منهجية عمل مبتكرة وتتمتع بخبرات لافتة في تطبيقات الويب 3.0 المؤسسية وحوكمة البيانات، وهو أمر ينسجم مع التزامنا بدفع عجلة التقدم التقني ضمن حلول البلوك تشين الموجهة للمؤسسات والشركات. وتمكننا هذه الشراكة أيضاً من الاستفادة من حلول التمويل البديل التي نقدمها ودعم نمو مبادرات Kalima المبتكرة”.