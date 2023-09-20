كليفلاند كلينك يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية

يواصل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من شبكة M42، مساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرعاية الصحية، إذ سجل قسم خدمات المرضى من خارج الدولة زيادة في عدد المرضى الدوليين بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022. وقدم المستشفى خدماته العلاجية لإجمالي 1057 مريض دولي في النصف الأول من عام 2023، وجاء معظم المرضى من خمسة أسواق رئيسية وهي الكويت والمملكة العربية السعودية وباكستان وسلطنة عمان والبحرين.

واكتسب مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي سمعة واسعة على مستوى العالم نظير خدماته الطبية العالمية التي جعلته وجهة علاجية مفضلة للمرضى من مختلف دول العالم. ويُعزى تميّزه هذا لمقوّمات رئيسية تتمثل في تقنياته المتطورة، وبرامجه الفريدة، بما يشمل مركز زراعة الأعضاء المتعددة. كما يحتضن المستشفى تخصصات عدة تشتمل على خدمات معهد القلب والأوعية الدموية والصدرية التي تتضمن جراحة القلب وأمراض القلب التداخلية.

وأعرب الدكتور مبارك الدرمكي الرئيس الإداري بمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي عن ثقته العالية بقدرة المستشفى على مواصلة تقديم أفضل المخرجات الطبية وتلبية احتياجات المرضى من شتى أرجاء العالم، وأضاف: “عبر قسم خدمات المرضى من خارج الدولة، نقدم مرافق متطورة وخبرات رفيعة لمنح المرضى رعاية استثنائية لأكثر احتياجاتهم الطبية تعقيداً، ونتعامل معهم كأسرة واحدة. ولاشك أن حلولنا الشاملة والمبتكرة ترسخ مكانتنا كمركز طبي متقدم يوفر خدماته للمرضى من مختلف دول العالم، وهي سمعة نسعى لتعزيزها دائماً من خلال تأسيس شراكات استراتيجية وثيقة على المستويين الإقليمي والدولي. ويمثل نمونا المستمر دلالة على كفاءة خططنا الاستراتيجية المدروسة ويؤكد على التزامنا باستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية، بما ينسجم مع رؤية دائرة الصحة – أبوظبي ويرسخ مكانة الإمارة كوجهة للسياحة العلاجية وكمركز للابتكار وعلوم الحياة”.

تجدر الإشارة إلى أن قسم خدمات المرضى من خارج الدولة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يقدم تجربة سلسة ومريحة للمرضى الباحثين عن رعاية طبية عالمية المستوى ضمن تخصصات عدة، وكل ذلك على أرض دولة الإمارات. ويوفر أيضاً خدماته بأسلوب منسق وشامل ويدعم المرضى في كل محطة من رحلتهم العلاجية بوجود كوادر تنسيق خاصة تكون دائماً حاضرة للإجابة على أي تساؤل يراود المريض وتلبية احتياجاته. ومن الخدمات التي يقدمها القسم تنسيق المواعيد للمرضى الدوليين، والمساعدة في اجراءات السفر، والدعم فيما يتعلق بالتقارير الطبية، وتقدير التكلفة، وخدمات المدفوعات، والدعم أثناء الدخول للمستشفى، والنقل للحالات الحرجة، وخدمات الاستقبال والمساعدة، وتتوفر جميع هذه الخدمات وفق أقصى درجات الراحة والسهولة.