تعمل كلير تاكس (ClearTax) الشركة المتخصصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية على توسيع نطاق عملياتها في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية والمنتجات القائمة على السحابة لدعم رؤية التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية.

وتندرج عملية التوسع هذه، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، في إطار خطط الشركة لاستثمار يصل الى 20 مليون دولار في المنطقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتماشيًا مع التفويضات الرسمية في المملكة المرتبطة بالفوترة الإلكترونية المستندة إلى السحابة، سيتم تفعيل جميع منتجات وخدمات “كلير تاكس” على السحابة.

وقامت شركة “كلير تاكس”، -باعتبارها مزوداً لحلول الفوترة الإلكترونية المتوافقة مع إرشادات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (“زد إيه تي سي إيه”) في المملكة بالنسبة للمرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية (فاتورة)- بتسجيل بصمتها بقوة في الدولة بعد إطلاق حلول الفوترة الإلكترونية القائمة على السحابة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم في العام 2021.

ووفقاً لشركة جارتنر، من المتوقع أن يتم نقل 95 بالمئة من الأعمال الرقمية الجديدة إلى المنصات السحابية خلال العامين المقبلين، حيث ستحتاج أكثر من 1.5 مليون شركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني مبادرات رقمية. في هذا الإطار، تخطط “كلير تاكس” لتقديم مجموعة من المنتجات التي تمزج بين الذكاء، الأتمتة، تبسيط وظائف الـ AP وأتمتة الفوترة ومعالجتها، الحلول الرقمية لإدارة الموردين والامتثال، سوق برامج الدفع المبكر للمؤسسات والممولين والموردين، بالإضافة لإدارة وأتمتة المطالبات الضريبية.

وسجل عرض “كلير تاكس” هذا خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك 2023 الذي انعقد يومي 8-9 فبراير/شباط 2023 في فندق ريتز كارلتون الرياض، تحت رعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

وتأتي الحلول التقنية التي اقترحت من قبل شركة “كلير تاكس” لتواؤم وتعزز موضوع المؤتمر، “نظام بيئي رقمي متكامل لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وحماية الأمن”، الأمر الذي منح الحضور والزوار فرصة الفهم المتعمق لكيفية إسهام حلول “كلير تاكس” المخصصة للمملكة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع في تعزيز كفاءة الشركات للامتثال لتفويضات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وبناء اقتصاد رقمي قوي. كما تتطلع شركة “كلير تاكس” للشراكة مع المؤسسات المالية والبنوك.

وقال أرشيت جوبتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كلير تاكس “تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تشهد المملكة حقبة غير مسبوقة في التحول الرقمي الذي لا يساهم في اقتصاد رقمي قوي فقط، ولكنه يساعد أيضاً في تشكيل المستقبل الرقمي للشركات”.

وأضاف “لقد مثلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القوة الدافعة في رحلة الرقمنة هذه من خلال تقديم تفويضات تطلعيه، مثل المرحلة الثانية من عملية الفوترة الإلكترونية، التي ستساهم في تأسيس نظام أعمال مزدهر. وبصفتنا واحدة من أسرع الشركات القائمة على البرمجيات كخدمة للشركات نموًا في العالم، فإننا نقدم حلولًا مبتكرة قائمة على السحابة من شأنها أن تفيد الشركات السعودية وكذا الشركات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي”.

وبعد توسعها في السعودية، تخطط ” كلير تاكس” أيضاً لإطلاق حلولها للفوترة الإلكترونية في كل من البحرين، وعُمان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وقال روهيت رزدان، رئيس الأعمال في كلير تاكس “تقدم لنا المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي معياراً لتوجيه عملية نمونا وتوسعنا في جميع أنحاء هذه المنطقة التي تتميز بسرعة تبني الخدمات المستندة إلى السحابة. لقد أثبتنا كفاءاتنا في مجال الرقمنة والابتكار التكنولوجي، مدعومين ببروتوكولات أمنية قوية، وطموحنا الاستراتيجي هو أن نكون الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والامتثال والفوترة الإلكترونية في الشرق الأوسط”.

وأضاف “ومن خلال تقديمنا تجارب استثنائية في مجال الحلول التقنية المتعلقة بالضرائب والامتثال وتمويل سلسلة التوريد، نركز على تمكين الشركات من القضاء على مخاطر عدم الامتثال حتى تظل ملتزمة بنسبة 100 بالمئة. وتمكننا خبرتنا الشاملة في مجال التكنولوجيا المالية من تطوير وتقديم حلول برمجية مخصصة لتناسب أي بنية أعمال وعمليات وأنظمة”.

وساعدت كلير تاكس المؤسسات الكبيرة على توفير ملايين الدولارات من خلال تمكين الشركات من أتمتة عملياتها ومساعدتها على أن تصبح أكثر كفاءة، وتعزز أهداف أعمالها. وتحظى الشركة بثقة أكثر من أربعة آلاف علامة تجارية عالمية كبيرة، وتساعد الشركات على التحول رقمياً، وأكثر كفاءة وخلق قيمة نهائية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عبر سلسلة القيمة المالية والامتثال الضريبي.