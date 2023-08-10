أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) للعام الدراسي 1445هـ بكلية الملك فهد الأمنية.

وأوضحت أن نتائج المرشحين للقبول متاحة عبر الموقع الإلكتروني على منصة أبشر توظيف بوزارة الداخلية www.jobs.sa

إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) لحملة الشهادة الجامعية في #كلية_الملك_فهد_الأمنية عبر منصة أبشر توظيف: https://t.co/R2XpG4TcW8. pic.twitter.com/Dzf9QQDASK — كلية الملك فهد الأمنية (@KSA_KFSC) August 10, 2023

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أعلنت في مطلع يوليو/تموز الماضي عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) من خريجي العامين الدراسيين (1443/ 1444هـ) للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (53) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية.

وأوضحت الإدارة، حينها، أنه يجب أن تنطبق على المتقدم شروط القبول وضوابطه، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس) بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام، وألا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد على 30 سنة، وأن يؤدي الاختبارات التي سيعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وألا يكون المتقدم قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، أو متزوجًا من امرأة أجنبية، وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وكل الاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين.

وأكدت أن المتقدم يتحمل مسؤولية صحة تلك البيانات، وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المستوفية للبيانات المطلوبة أو غير الصحيحة، كما أن إدخال البيانات في المنصة والحصول على رقم طلب لا يعني قبول المتقدم.