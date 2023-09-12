كلوب لا ينوي ترك ليفربول

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن المدرب الألماني يورغن كلوب لا ينوي ترك فريق ليفربول الإنكليزي بكرة القدم، من أجل تسلم الإدارة الفنية للمنتخب الألماني، لينهي الجدل الحاصل في “الانفيلد” منذ إقالة مدرب المانشافت هانزي فليك الأسبوع الماضي.

وتمت اقالة فليك من تدريب المنتخب الألماني، عقب الخسارة الكبيرة من نظيره الياباني (4-1) ودّياً.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” قائمة للمرشحين المفترضين لخلافة فليك، حيث كان في طليعتهم كلوب، بالاضافة لمدرب بايرن ميونيخ السابق يوليان ناغلسمان، والنمساوي أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ وآينتراخت فرانكفورت السابق.

واستبعدت الصحيفة أن يقبل كلوب فيما لو عرض عليه المنصب، وذلك احتراماً لعقده مع الريدز الذي ينتهي في 2026.

وأكدت تقارير صحافية ألمانية أن الاتحاد المحلي للعبة “مفتون” بكلوب ويريده بشدة لمنصب المدير الفني ويدرس خطوة التعاقد معه نهاية الموسم.

واعتبرت “بيلد” أن ناغلسمان هو الأقرب لتولي مهمة تدريب المنتخب.

وسبق لكلوب أن قال في تصريحات سابقة: “وظيفة المدرب الوطني ستكون شرفاً عظيماً، ليس هناك شك في ذ.لك”، مؤكداً في الوقت عينه التزامه بعقده مع نادي ليفربول.

وأضاف: “إنها وظيفة مثيرة للاهتمام، لكنني لا أعرف حتى الآن ما إذا كنت سأفعل شيئاً مختلفاً تماماً بعد رحيلي عن ليفربول، أريد أن أبقي خياراتي مفتوحة”.