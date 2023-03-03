رأى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي بكرة القدم، أن ماركوس راشفورد لاعب فريق مانشستر يونايتد يمتلك “مزيجا من كل شيء” ويمكنه تسجيل الأهداف بطرق عديدة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة التي ستجمع بين “الأحمرين” الأحد القادم، في قمة لقاءات المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي الممتاز، على ملعب أنفيلد: “من المستحيل أن تكون إيجابيًا بشأن شيء ما في مانشستر يونايتد عندما تكون مدربًا لليفربول لكني سعيد لراشفورد، إنه يلعب بشكل لا يصدق، السرعة والهدوء، مزيج من كل شيء”.

واضاف “اللاعبون جاهزون ذهنيا وبدنيا، لا توجد غيابات جديدة، تياجو ألكانتارا مازال مصابا، ولويس دياز كذلك، الأقرب للعودة هو جو غوميز”.

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال: “أنت بحاجة إلى المشاعر ولكن كل مهاراتك الأخرى أيضًا، أنا أتطلع دائمًا لهذه المباراة، مباراة كبيرة جدا، في السنوات القليلة الماضية، قمنا بعمل جيد بهدوء، إنهم يتمتعون بموسم أفضل بكثير منا ولكن هذا لا يعني شيئًا”.

وحول إمكانية فوز مانشستر يونايتد بالرباعية، علّق: “كيف يمكن أن يساعدنا ذلك أو يعيقنا؟ علينا فقط التركيز على المباراة التالية، لقد فازوا بكأس الرابطة، شعور رائع ولكن ليس هناك وقت للاحتفال”.

وعن إعطاء أرنولد قميصه لأحد الشباب، أوضح: “هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، ربما تكون المرة الأولى أمام الكاميرا، يحدث هذا كثيرًا، شخص ما رصد ذلك هذه المرة، لا أعرف كم مرة شاهدت فيها محمد صلاح يفعل ذلك، هذا يعتمد على حالتك المزاجية”.

وعاد مجددًا للحديث عن الديربي: “هذه المباريات هي أكثر ما أستمتع به، يمكن أن نخرج أنفسنا من الواقع غير الجيد في بعض الأحيان، أي عندما تكون كرة القدم هي الأهم في تلك التسعين دقيقة، أنا أحب ذلك، العالم كله سيشاهد”.