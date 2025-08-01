كلمات المرور ستختفي اليوم من تطبيق مايكروسوفت

ستختفي كلمات المرور من أداة التحقق وإدارة كلمات المرور وهو تطبيق أوثنتيكيتر Authenticator من مايكروسوفت كما هو مقرر بعد 1 أغسطس. ويرتبط بالتطبيق بخدمات مثل البريد الإلكتروني أوتلوك وغيره. واعتبارًا من اليوم الجمعة، 1 أغسطس، لن يحفظ التطبيق كلمات المرور أو يديرها، ولن يستخدم المصادقة الثنائية أو الملء التلقائي. ولن يكون مدير كلمات المرور متوفراً لديك بعد الآن. وبدلاً من كلمات المرور، تنتقل مايكروسوفت إلى استخدام مفاتيح المرور – مثل أرقام التعريف الشخصية (PIN)، ومسح بصمات الأصابع، والتعرف على الوجه، أو نمط على شاشة قفل جهازك. يُعد استخدام مفاتيح المرور بديلاً أكثر أمانًا من كلمات المرور المحفوفة بالمخاطر ، وسيتوقف أوثنتيكيتر عن دعم كلمات المرور في 1 أغسطس للوصول إلى حسابات خدمات وتطبيقات على الإنترنت. يُخزّن أوثنتيكيتر كلمات مرورك ويتيح لك تسجيل الدخول إلى جميع حسابات مايكروسوفت الخاصة بك باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) في تطبيق الجوال أو الكمبيوتر، أو خاصية التعرف على الوجه مثل Windows Hello، أو بيانات بيومترية أخرى مثل بصمة الإصبع. يمكن استخدام أداة المصادقة بطرق أخرى، مثل التحقق من تسجيل الدخول في حال نسيان كلمة المرور، أو استخدام المصادقة الثنائية كطبقة أمان إضافية لحساباتك. في يونيو، أوقفت الشركة السماح للمستخدمين بإضافة كلمات مرور إلى أداة المصادقة. اعتبارًا من هذا الشهر، لن تتمكن من استخدام ميزة التعبئة التلقائية لكلمات المرور. وبدءًا من اليوم 1 أغسطس، لن تتمكن من استخدام كلمات المرور المحفوظة فيه.

ما هو مفتاح المرور باس كي passkeys ؟

يتألف مفتاح المرور من بيانات حيوية “بيومترية” أو رقم تعريف شخصي (PIN) للتحقق من هويتك والوصول إلى حسابك. مثل استخدام بصمة إصبعك أو خاصية التعرف على الوجه لتسجيل الدخول إلى حسابك. يعد هذا الحلأكثر أمانًا بشكل عام من استخدام كلمة مرور يسهل تخمينها أو عرضة للاختراق أو لهجمات التصيد الاحتيالي. تحتاج مفاتيح المرور إلى كلٍّ من المفتاح العام والمفتاح الخاص المُخزّن محليًا للتحقق والمصادقة لدخول المستخدم إلى حسابع مما يُساعد في الحد من مخاطر الوقوع ضحية للتصيد الاحتيالي وهجمات فك كلمات المرور وغيرها من مخاطر. ولا تُخزّن مفاتيح المرور على خوادم مثل كلمات المرور، بل تُخزّن فقط على جهازك الشخصي. والأهم من ذلك، يُجنّبك هذا عناء تذكر كلمات المرور والحاجة إلى مدير كلمات مرور.