أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الإثنين، عن مواجهة “كلاسيكو” مثيرة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وستقام مباراة الذهاب بين الغريمين التقليديين للكرة الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو على أن يحتضن ملعب كامب نو مباراة الإياب الحاسمة.

وفي نصف النهائي الاخر يلعب أوساسونا مع أتلتيك بلباو على أن يستضيف الأول مباراة الذهاب على ملعبه في السادار على أن يقام لقاء العودة في سان ماميس.

وستُقام مباراتي الذهاب يوم 28 شباط/فبراير، بينما تقام مباريات الإياب في 4 آذار/مارس المقبل، بينما تقام مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 أيار/مايو المقبل.

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We will face Real Madrid in the semifinals of the Copa del Rey. pic.twitter.com/jew5uWDCJn — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 30, 2023

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