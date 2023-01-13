كلاسيكو ناري بين برشلونة – ريال مدريد الأحد في السعودية

ضرب نادي برشلونة موعداً نارياً في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم التي تجرى يوم الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وقد صعد برشلونة للدور النهائي عقب فوزه 4 – 2 بركلات الترجيح على ريال بيتيس يوم الخميس، فيما كان ريال مدريد حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4 – 3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى يوم الأربعاء بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1.

وفي مباراة برشلونة – ريال بيتيس انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 – 1، حيث تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.

وانتهى الوقت الإضافي، الذي شهد طرد المكسيكي أندريس غواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني بالتعادل 2 – 2، ويحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت لبرشلونة.

ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي عقب فوزه على فالنسيا في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة، بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.