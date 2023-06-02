كفاراتسخيليا أفضل لاعب في إيطاليا

اختير الجناح الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الجمعة أفضل لاعب للموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد عام من وصوله إلى نادي نابولي وقيادته لاحراز لقب السكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه.

ونال كفاراتسخيليا (22 عاماً) لقب الأفضل بعد تحليل الإحصائيات وكذلك تحركات جميع اللاعبين في الـ “سيري أ”، المسجلة إلكترونياً، حسب ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي التي ستمنح الجائزة للجورجي الأحد على ملعب دييغو مارادونا قبل مباراة نابولي الأخيرة ضد سمبدوريا الذي ودّع مصاف أندية النخبة.

وساهم كفاراتسخيليا الذي اشتهر بكنية “كفارادونا” تيمناً بالأسطورة الأرجنتيني مارادونا الذي قاد الفريق للقبيه الأولين عامي 1987 و1990، بعد وصوله إلى نابولي قادماً من دينامو باتومي لتعويض رحيل القائد لورنتسو إنسينيي الصيف الماضي، بشكل كبير في اللقب والمسار الجيد في دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ النادي الإيطالي ربع النهائي للمرة الأولى (خسر أمام ميلان باجمالي المباراتين 1-2).

سجل 14 هدفاً في جميع المسابقات، منها 12 في الدوري حيث يعد أيضاً أفضل ممرر (10 تمريرات حاسمة).

وحصل نابولي على حصة الاسد من الجوائز اذ نال النيجيري فيكتور أوسيمهن، متصدر ترتيب الهدافين في الدوري مع 25 هدفاً في 31 مباراة، جائزة أفضل مهاجم والكوري الجنوبي كيم مين-جاي أفضل مدافع. كما اختير نيكولو فاجولي (يوفنتوس) الأفضل ما دون 23 عاماً، وإيفان بروفيدل (لاتسيو) أفضل حارس ونيكولو باريلا (إنتر) أفضل لاعب خط وسط.