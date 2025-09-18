كشف لغز اختفاء سوار فرعوني عمره 3000 عاما

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن سوارًا ذهبيًا عمره 3000 عام اختفى من المتحف المصري بالقاهرة، سُرق وتم صهره لبيعه ذهباً. ووفقًا للوزارة، سرق أخصائي ترميم القطعة الأثرية – التي تعود إلى عهد الملك أمين إم أوب، الفرعون الذي حكم مصر حوالي 1000 قبل الميلاد – من خزنة في المتحف قبل تسعة أيام. وأضافت الوزارة أن المرأة مرتكبة الواقعة هي أخصائية ترميم بالمتحف المصري، قامت بسرقة الأسورة يوم 9 سبتمبر خلال تواجدها بعملها بالمتحف وتواصلت مع أحد التجار من معارفها وهو صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذى قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه (قرابة 3735 دولار)، وقام الأخير ببيع الأسورة لـ (عامل بمسبك ذهب) مقابل، 194 ألف جنيه (4025 دولار); حيث قام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المبالغ المالية حصيلة بيع الأسورة بحوزتهم. وأضافت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويوم الثلاثاء، أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أنها اتخذت إجراءات فورية عقب اختفاء السوار من معمل الترميم بالمتحف المصري، وأُحيلت القضية إلى الشرطة. وأضافت الوزارة أنه تم توزيع صورة للسوار الذهبي المزين بخرزات لازورد كروية الشكل على جميع المطارات والموانئ والمعابر البرية المصرية كإجراء احترازي لمنع تهريبه خارج البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم اكتشاف الاختفاء في الأيام الأخيرة بينما كان موظفو المتحف يستعدون لشحن عشرات القطع الأثرية إلى روما لعرضها. يُعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، ويضم أكثر من 170 ألف قطعة أثرية، بما في ذلك قناع أمين إم أوب الجنائزي الخشبي المذهب. وجاءت سرقة السوار قبل أسابيع من افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة القريبة، حيث تم نقل كنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون الشهيرة.

