كسوف جزئي للشمس يشهده العالم غداً

يشهد العالم، الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة، الثلاثاء، في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

يحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم. وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و”لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان”، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس، فلوران ديليفلي، لوكالة فرانس برس، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82,2%، “لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام” الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه “لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس”.

وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيداً، من خلال النظر إلى الشمس بنظارات مناسبة وجديدة، لتجنب حروق العين، أو استخدام أدوات مكبرة (مناظير أو تلسكوبات) مع مرشح، متوفرة في المراكز التي ستنظم المراقبة.

هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ. وفي البر الرئيسي الفرنسي، يعود آخر كسوف جزئي إلى 10 يونيو 2021.

في 12 آب/أغسطس 2026، سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92%، وفق مرصد باريس.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ماجد أبوزاهرة بأن كسوف الشمس الجزئي سيدوم على مستوى الكرة الأرضية 4 ساعات و4 دقائق ما بين 11:58 صباحاً و04:02 عصراً بتوقيت مكة.

لا تدريس في الكويت بسبب الكسوف

وأعلنت وزارة التربية الكويتية عن تعطيل الدراسة في كافة المدارس الحكومة والخاصة.

وقالت في بيان إن تعطيل الدراسة، يشمل الطلبة فقط، يأتي “حرصاً على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين”.

وتستأنف الدراسة، الأربعاء، كالمعتاد، بحسب ما أفاد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

من جانب اخر، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن الكسوف سيشاهد جزئياً في الإمارات بنسبة تقارب 50% من قطر القمر، أو تقارب 40 % من مساحة القمر و هي نسبة ما سيحجبه قرص القمر من قرص الشمس، و هو ما قد تصل إلى نحو 86% في شمال سيبيريا.

وسيبدأ الكسوف في دولة الإمارات الساعة 14:42 فيما ستكون ذروته عند الساعة 15:51 وسينتهي عند الساعة 16:54 بالتوقيت المحلي للإمارات.

وحذر الجروان من النظر إلى الشمس بالعين المجردة لافتا إلى أنه أمر له أضراره الصحية على العين خاصة وقت الظهيرة حيث قد تتسبب بعمى مؤقت و أضرار على شبكية العين، و هذه الأضرار عامة عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة بصورة عامة ،و ظاهرة الكسوف الشمسي قد تشد الانتباه نحو ذلك.

وشدد على ضرورة استخدام نظارات شمسية أو ألواح زجاجية قاتمة خاصة برصد الشمس كتلك التي تستخدم في عملية لحام المعادن على أن لا تقل درجتها عن 12.