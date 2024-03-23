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كسوف الشمس الكلي: تحذير إدارة الطيران الفدرالية من اضطرابات حركة الطيران

تأخيرات واضطرابات متوقعة برحلات الطيران بسبب الكسوف الكلي للشمس

فريق التحرير by فريق التحرير
كسوف

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA من تسبب الكسوف الكلي للشمس في تأخيرات و اضطرابات حركة الطيران وتعرض المسافرين للتأخير في رحلاتهم يوم 8 أبريل.

وأشارت الإدارة إلى أنه في 8 أبريل 2024، سيمر كسوف كلي للشمس، يُعرف باسم “الكسوف الكبير لأمريكا الشمالية”، ويغطي كليًا بمسار ضيق من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي عبر ثلاث عشرة ولاية أمريكية.

وسيعبر الكسوف أمريكا الشمالية، ويمر فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا. سيبدأ الكسوف الكلي للشمس فوق جنوب المحيط الهادئ. سيؤثر مسار الكسوف على الولايات المتحدة في الفترة من 1830 إلى 1940 تقريبًا بالتوقيت العالمي.

الغرض من هذا الإشعار هو إبلاغ الطيارين بالتأثيرات المحتملة على الحركة الجوية والمطارات على طول مسار الكسوف، وذلك للرحلات الجوية

خلال الفترة من 7 أبريل 2024 الساعة 1000 بالتوقيت العالمي حتى 10 أبريل 2024 الساعة 0400 بالتوقيت العالمي أي ما يوافق ما بين الساعة الثامنة والنصف و الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.

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