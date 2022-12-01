كريم تحتفل برحلتها رقم مليار

أكملت شركة “كريم” (Careem)، المنصة المتخصصة في خدمات النقل والتوصيل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، رحلتها للنقل التشاركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان رقم “مليار”، وذلك في قطر.

وقالت الشركة إنه احتفالاً بهذا الحدث قدمت مجموعة من الجوائز القيمة للسائق والعميل اللذين أكملا الرحلة المليار.

السائق: رزاق أوبتيل من الهند / رحلة شاملة لزيارة عائلته في الهند

/ رحلة شاملة لزيارة عائلته في الهند العميلة: جينيرا تيسورو من الفلبين/ عددا من الرحلات المجانية لمدة عام كامل

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم أن الوصول إلى هذا الإنجاز هو بفضل العمل الشاق من السائقين وزملائنا فضلاً عن الثقة التي وضعها العملاء في الشركة.

معلومات وحقائق

قطع سائقو كريم ما يزيد عن 9 مليار كيلومتر في 100 مدينة لأكثر من 10 أعوام

لأكثر من 10 أعوام الدول التي أكملت فيها كريم أكبر عدد من الرحالات هي، باكستان (299 مليون رحلة)، المملكة العربية السعودية (242 مليون رحلة)، مصر (230 مليون رحلة)

(299 مليون رحلة)، (242 مليون رحلة)، (230 مليون رحلة) بلغت أطول رحلة فردية مسافة 1113 كيلومتر، وكانت من الرياض إلى جزان بالمملكة العربية السعودية عام 2020

إلى جزان بالمملكة العربية السعودية عام 2020 بلغت أقصر رحلة 200 متر في لاهور بباكستان

بباكستان لدى كريم أكثر من 50 مليون عميل مسجل و2.5 مليون سائق مسجل، وقد حقق السائقون أكثر من 4 مليارات دولار من الأرباح حتى الآن

سجل أحد السائقين في الأردن أكبر عدد من الرحلات في كريم والتي يبلغ عددها 35,139 رحلة

أكبر عدد من الرحلات في كريم والتي يبلغ عددها 35,139 رحلة العدد الأكبر من الرحلات التي حجزها أحد عملاء كريم، فكانت ما يزيد على 9,500 رحلة في المملكة العربية السعودية

خدمات كريم

تقدم كريم أكثر من 12 خدمة هي خدمات حجز السيارات وتوصيل الطعام والبقالة ووسائل التنقل الصغيرة وخدمات الدفع وخدمات الشركاء، بما في ذلك خدمة اختبار التفاعل البوليميرازي (PCR) في المنزل وخدمات التنظيف واستئجار السيارات وحجز الفعاليات والغسيل عند الطلب