كريم بنزيمة يوقع عقداً لـ 3 سنوات مع بطل الدوري السعودي

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية وصحافي رياضي متخصص أن المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة وقع عقداً للانتقال إلى نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات وبالفعل نشر نادي الاتحاد النبأ منذ قليل.

وأوضحت الوكالة، نقلاً عن مصدر مقرب من المفاوضات طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء أن “كريم بنزيمة وقع على عقود انتقاله للاتحاد لثلاث سنوات بدءاً من الموسم المقبل”، دون تحديد قيمة الصفقة.

ويأتي هذا بعد ساعات من توقعات بشأن انتقال قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، وفيديوهات وتغريدات حول وجهة بنزيمة الجديدة إلى نادي الاتحاد الجداوي.

وكان خبير الانتقالات الشهير الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد، أمس الإثنين، أن كريم بنزيمة وقع على عقد مع نادي الاتحاد يمتد حتى العام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة عبر تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

وفي تغريدة منفصلة، قال رومانو اليوم الثلاثاء “سيكون عقد كريم بنزيمة في الاتحاد سارياً حتى يونيو (حزيران) 2025 مع خيار لموسم إضافي، كما تم تسميته بالأمس (الإثنين) – تم توقيعه بالفعل. بيان النادي قريباً جداً”، دون أن تحديد تاريخ محدد.

Karim Benzema’s contract at Al Ittihad will be valid until June 2025 with option for further season, as called yesterday — it’s already signed. Club statement, very soon. ?⚫️?? #AlIttihad



Salary could reach €200m with some commercial deals included. pic.twitter.com/Po5f2IIbvI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2023

وأضاف “ربما يصل الراتب إلى 200 مليون يورو (214 مليون دولار) مع تضمين بعض الصفقات التجارية”.

وتواصل أريبيان بزنس مع نادي الاتحاد إلكترونياً للتحقق من صحة الأنباء الواردة بخصوص انتقال كريم بنزيمة إلى بطل الدوري السعودي، وسينشر الخبر حال تلقيه الرد.