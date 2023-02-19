وصل الجراح العالمي الدكتور كريم أبو المجد، حديثاً، إلى وطنه مصر قادماًُ من الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة تستغرق أسبوعين لإجراء عمليات دقيقة لمرضى الجهاز الهضمي داخل مستشفى الناس الخيري في القاهرة لعلاج مرضى القلب والجهاز الهضمي بالمجان.

ويحرص الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأمعاء بمستشفى كليفلاند كلينيك الأمريكية العريقة (Cleveland Clinic)، على زيارة مصر بين كل 4 أشهر و6 أشهر على الأكثر لإجراء عمليات دقيقة لمرضى الجهاز الهضمي بالمجان، وذلك لـ “رد الجميل لبلاده التي تعلم وتخرج منها”.

وقال الدكتور كريم أبو المجد، لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن هذه الزيارة تستغرق 15 يوماً سيتم إجراء عمليتين يومياً، بمساعدة الفريق الطبي الخاص به، موضحاً أن جميع أعضاء فريقه الطبي من الأطباء المصريين المتميزين في هذا المجال ليتمكن من نقل كل خبراته لجيل جديد من الأطباء داخل مصر.

وأكد أن فريقه الطبي يقوم بمقابلة المرضى وفحصهم ويتم التواصل معه أثناء فترة تواجده خارج البلاد ويتم تحديد الحالات التي تحتاج إلى جراحة سريعة وفقاً لنسبة الخطورة لإجرائها فور وصوله القاهرة، موضحاً أنه سيتم إجراء عمليات زراعة مرئ لطفلين من داخل الأمعاء الخاصة بهم.

وأضاف إنه سيجرى أيضاً عمليات دقيقة وفى غاية الخطورة خاصة بإطالة الأمعاء الخاصة بإحدى المرضى، وإعادة ترتيب الأمعاء بالإضافة إلى استئصال أورام القولون، علاوة على إصلاح عمليات تكميم المعدة التي تجرى في مصر.

ويقع مستشفى الناس للأطفال الخيري الجديد في منطقة شبرا الخيمة شديدة الكثافة السكانية شمال مدينة القاهرة في نطاق محافظة القليوبية إحدى محافظات مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

من هو الجراح العالمي كريم أبو المجد؟

وُلد الجراح العالمي المصري في قرية ميت عدلان مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وعاش طفولته يتيماً بعد وفاة والده وعمره ست سنوات وربته والدته، وتخرج من كلية الطب جامعة المنصورة في 1976 وحصل منها أيضاً على الماجستير 1978.

أبرز المعلومات عن الدكتور كريم أبوالمجد

1- حصل على الدكتوراه بصورة مشتركة بين جامعة المنصورة وجامعة إيموري في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- حصل على زمالة زراعة الأعضاء من جامعة بيتسبرغ الأمريكية 1989.

3- يشغل حالياً منصب أستاذ ورئيس قسم الجراحات الدقيقة في مركز زراعة الأعضاء كيليفلاند كلينك الأمريكي.

4- قام بمفرده بإجراء ثلث حالات زراعة الأمعاء حول العالم حيث وصل لـ 2500 عملية ومنذ 2015 يعمل على تكوين فريق طبي مصري يمكنه إجراء عمليات زراعة الأعضاء في مصر.

5- قرر الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليستفيد ويستطيع خدمة وطنه.

6- بقي ثلاثة شهور في الولايات المتحدة دون وظيفة ودون راتب رغم أنه أب لطفلين ولكنه صمم على العمل مع توماس إيرل ستارزل (1926- 2017) أشهر الأطباء في العالم في مجال زراعة الأعضاء، ونتيجة لإصرار الدكتور كريم عينه ستارزل مساعداً له واشترط عليه ألا يتركه إلا بعد أن يمرض أو يموت.

7- كان أقرب الناس لستارزل علمياً وطبياً وإنسانياً وكان وقتها يعتبر أشهر طبيب زراعة كبد في العالم وهو الذي ابتكر زراعة الكبد.

8- يعتبر أن الأمعاء أفضل عضو في الجسم لنا جميعاً.

9- يعتبر أن الأمعاء من الأعضاء الصعب زراعتها في البشر.

10- ابتكر عمليات زراعة الامعاء ولم يكن هناك أي مراجع علمية يرجع إليها في زراعة الأمعاء وساعد في ابتكار عقار تركرووليموس الذي يهدف لتثبيط المناعة لتقليل مقاومة الجسم للعضو المزروع.

11- يعتبر السر في تفوقه ونجاحه في زراعة الأمعاء هو “الإلهام من الله” وثقته في المريض حيث كان يقضي مع المريض 24 ساعة ليشعر بكل ما يشعر به المريض.

12- يُلقب بـ “الساحر” ونسبة نجاح عملياته وصلت لـ 91 بالمئة.

13- تمتد عملياته من 18 حتى 24 ساعة.

14- يمكنه زراعة كبد وأمعاء وبنكرياس وكلى في عملية واحدة تستغرق 24 ساعة.

15- يعتبر أن جراح زراعة الأعضاء له فرحتين أولها فرحة وصول النبض للأعضاء المزروعة وهي فرحة غامرة لا يتصورها أحد والفرحة الثانية هي عودة المريض لأهله.

16- يعتبر الطب رسالة إنسانية ويجب جميع الأطباء يؤمنوا بها وليست مهنة

17- يعتبر نفسه غريب الأطوار ويكره لقب دكتور ويعتبرها كلمة ليس لها أي معنى على الإطلاق.