مويضي المطيري by مويضي المطيري

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فيديو : هدف كريستيانو لـ النصر في مرمى الرجاء المغربي ببطولة قمة العرب

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أظهر كريستيانو رونالدو اللاعب العالمي في نادي النصر السعودي مهاراته اليوم وهو يسدد هدف المباراة الأول في مرمى الرجاء المغربي في بطولة “كأس الملك سلمان للأندية”.

و يبحث النصر عن التأهل الثاني للدور نصف النهائي في البطولة العربية بمختلف مسمياتها، حيث تنقل حاليا مبارة ربع النهائي من كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال ضد الرجاء المغربي “حامل اللقب”، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة في أبها.

كما يسعى النصر لمواصلة مشواره في البطولة بحثا عن أول لقب عربي في تاريخه، و تجري المبارة حاليا على أرض الملعب بنتيجة حتى اللحظة 3 للنادي النصر و هدف وحيد لنادي الرجاء المغربي .

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