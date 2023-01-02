كريستيانو رونالدو يلاقي جمهور نادي النصر غدا الثلاثاء في مرسول بارك

أعلن نادي النصر السعودي عن الموعد الخاص بتقديم نجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي للسعودية.

وتصدّر انتقال كريستيانو رونالدو CR7 جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، حيث قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة.

ويمثل انتقال رونالدو لنادي النصر إحدى أبرز الصفقات الكروية العالمية في المملكة والتي تعد موطنا للأحداث والمنافسات الرياضية الدولية؛ نظير النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية. ومن المنتظر توافد عشرات الآلاف من الجماهير لاستقبال الدون الذي أبدى حماسته لخوض تجربته الجديدة والانضمام لزملائه في الفريق. وسيتم الإعلان عن تفاصيل حفل التقديم في وقت لاحق على حسابات النادي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى تجهيز قصر لرونالدو وعائلته في حي المحمدية في الرياض، وزعمت تلك التقارير أن القصر يتألف من ثماني غرف نوم وشلال ماء كبير ومروج خضراء واسعة مع مسبح أولمبي فضلا عن3 فلل مجاورة إضافية.

الحـدث المنتظـر ?

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا ?



غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو ?

السابعة مسـاءً ?

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك ?️#HalaRonaldo ? pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023