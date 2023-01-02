سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

كريستيانو رونالدو يلاقي جمهور نادي النصر غدا الثلاثاء في مرسول بارك

سامر باطر by سامر باطر

أعلن نادي النصر السعودي عن الموعد الخاص بتقديم نجمه البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، حيث يستعد الأسطورة العالمي للظهور للمرة الأولى بالقميص الأصفر أمام الجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 في ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في تمام الساعة 7 بالتوقيت المحلي للسعودية.

وتصدّر انتقال كريستيانو رونالدو CR7 جميع الأخبار حول العالم، كما تفاعلت معه الجماهير النصراوية بشكل استثنائي، حيث قامت بالتوجه للمتجر الرسمي وشراء القمصان التي تحمل اسم اللاعب الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، بالإضافة إلى طلبها من المتجر الإلكتروني للنادي بأعداد غير مسبوقة.

ويمثل انتقال رونالدو لنادي النصر إحدى أبرز الصفقات الكروية العالمية في المملكة والتي تعد موطنا للأحداث والمنافسات الرياضية الدولية؛ نظير النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية. ومن المنتظر توافد عشرات الآلاف من الجماهير لاستقبال الدون الذي أبدى حماسته لخوض تجربته الجديدة والانضمام لزملائه في الفريق. وسيتم الإعلان عن تفاصيل حفل التقديم في وقت لاحق على حسابات النادي عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وسبق أن أشارت تقارير صحفية إلى تجهيز قصر لرونالدو وعائلته في حي المحمدية في الرياض، وزعمت تلك التقارير أن القصر يتألف من ثماني غرف نوم وشلال ماء كبير ومروج خضراء واسعة مع مسبح أولمبي فضلا عن3 فلل مجاورة إضافية.

وزير الرياضة السعودي يرحب بانضمام رونالدو للنصر ويعد بدعم مزيد من الصفقات المشابهة

ماذا ستجني السعودية من وراء دفع 200 مليون يورو في الموسم لرونالدو  
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...