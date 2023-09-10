كريستيانو رونالدو يفتح فندقه في المغرب لمتضرري الزلزال

قام النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بمبادرة إنسانية بعد الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية، وأدى إلى خسائر بشرية كبيرة وصلت إلى ما يزيد على 1305 أشخاص، بتحويل فندقه في المغرب إلى ملجأ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أمر رونالدو بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ، لمتضرري الزلزال.

وأوضحت أن المتضررين حاولوا العثور على أي مأوى لقضاء الليل، بعد أن أمضوا ساعات مؤلمة للغاية في شوارع مراكش.

وقالت إيرين سيكساس، إحدى المتضررات من الزلزال: “كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة”.

وأضافت: “تمكنا من اللجوء إلى فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة”.