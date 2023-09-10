ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولسياحةمجتمع

كريستيانو رونالدو يفتح فندقه في المغرب لمتضرري الزلزال

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
كريستيانو رونالدو

قام النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بمبادرة  إنسانية بعد الزلزال  الذي ضرب المملكة المغربية، وأدى إلى خسائر بشرية كبيرة وصلت إلى ما يزيد على 1305 أشخاص، بتحويل فندقه في المغرب إلى ملجأ للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد أمر رونالدو بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ، لمتضرري الزلزال.

وأوضحت أن المتضررين حاولوا العثور على أي مأوى لقضاء الليل، بعد أن أمضوا ساعات مؤلمة للغاية في شوارع مراكش.

كريستيانو رونالدو

وقالت إيرين سيكساس، إحدى المتضررات من الزلزال: “كان علينا أن نأتي إلى المنطقة الجديدة في مراكش، حيث يوجد المزيد من الفنادق الفاخرة”.

وأضافت: “تمكنا من اللجوء إلى فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة”.

رونالدو الأعلى دخلاً بين الرياضيين
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا