كريستيانو رونالدو يعلن عن خطوبته على الأرجنتينية جورجينا

كشف النجم العالمي وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز رسميًا عن خطوبتهما. وكشفت رودريغيز خبر خطوبتها على إنستغرام بمشاركة صورة لخاتم ألماس بيضاوي ضخم في إصبعها، وعلقت بالإسبانية: “أوافق. في هذا وفي كل حياتي”. يؤكد هذا الخبر الخطوبة التي طال انتظارها بعد قرابة تسع سنوات من الارتباط. يرتبط الثنائي منذ عامي 2016 و2017 تقريبًا، ولهما أطفال. لم يتزوج كريستيانو رونالدو رسميًا قبل جورجينا رودريغيز، بل كانت له علاقات بما في ذلك خطوبة من إيرينا شايك، لكنهما لم يتزوجا وانفصلا لاحقاً، ولدى رونالدو أطفال من علاقات سابقة وأمهات بديلات. أما جورجينا رودريغيز، فرغم أنها مرتبطة بكريستيانو منذ عام ٢٠١٦ ولديهما أطفال، إلا أنهما لم يعلنا خطوبتهما رسميًا إلا اليوم. قبل ذلك، كانت جورجينا وكريستيانو “متزوجين في نظر الله”، كما وصفت جورجينا علاقتهما، لكنهما لم يُعقدا حفل زفاف رسميًا أو زواجًا قانونيًا حتى الآن، كما يبدو أنه تمت مناقشة اتفاقيات ما قبل الزواج علنًا قبل هذه الخطوبة. يذكر أن كريستيانو رونالدو، جدد عقده مع نادي النصر السعودي لعامين إضافيين فيما زعمت تقارير أن قيمة العقد مئتي مليون يورو. وبذلك، يستمر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا في مسيرته الكروية بالدوري السعودي حتى عام 2027.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا