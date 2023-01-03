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شاهد بث حي لحفل استقبال كريستيانو رونالدو مع جماهير النصر

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وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة عائلته أمس إلى الرياض بعد توقيعه لنادي النصر، وذلك استعداداً لظهوره في حفل الاستقبال الجماهيري مساء اليوم في ملعب مرسول بارك.


وكان في استقبال اللاعب رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمر ونائبه عبدالله العمراني والرئيس التنفيذي للنادي أحمد الغامدي، إلى جانب مجموعة من الأطفال من مشجعي النادي.


وتنطلق فعاليات الحفل الذي تحتضنه العاصمة الرياض عند الساعة 7:00 من مساء اليوم، حيث سيلتقي النجم العالمي بجمهور النادي مرتدياً قميص النصر لأول مرة، ويتبع ذلك مشاركته في الحصة التدريبية المفتوحة للجماهير إلى جانب زملائه اللاعبين.

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