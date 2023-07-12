كريستيانو رونالدو يستثمر بمنصة لبيع الساعات الفاخرة

يشتهر كريستيانو رونالدو باقتناء مجموعة متنوعة من الساعات الفاخرة الشخصية تُقدَّر قيمتها بالملايين، وولعه بالساعات دفعه ليشتري حصة بمنصة تداول الساعات عبر الإنترنت “كرونو 24” Chrono24، مما يمنح نجم كرة القدم تعرضاً مالياً بسوق الساعات الفاخرة المستعملة.

وينضم رونالدو (بهذا الاستثمار) إلى المساهمين الحاليين في “كرونو 24” بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة، وأداة الاستثمار العائلية لرئيس “إل في إم إتش” (LVMH) برنارد أرنو. ولم تكشف الشركة عن حجم حصة النجم البرتغالي في الشركة التي تقع في كارلسروه في ألمانيا، والتي عقدت جولة تمويل في 2021 قدَّرت قيمتها بأكثر من مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك تيم ستراك في مقابلة: “الصفقة مهمة لنا، فمبلغ الاستثمار كبير”.

سوق الساعات الفاخرة المستعملة

تتوقع شركة الاستشارات “ديلويت” أن تنمو سوق الساعات المستعملة 75% بحلول نهاية العقد، لتصل إلى 35 مليار فرنك سويسري (39.6 مليار دولار). وفي سياق موازٍ، ترجح شركة الاستشارات والتحليلات السويسرية “لوكس كونسلت” (LuxeConsult) تجاوز إيرادات الساعات المستعملة مبيعات الساعات الجديدة بحلول 2033.

ويشتهر رونالدو باقتناء مجموعة متنوعة من الساعات الفاخرة الشخصية تُقدَّر قيمتها بالملايين، وقد شوهد مرتدياً ساعات تنتمي لعلامات تجارية تتراوح من “رولكس” إلى الساعات اللامعة من “جاكوب آند كو” و”جيرارد بيريغو” (Girard-Perregaux) و”فرانك مولر”.

قال ستراك من “كرونو 24” إن الصفقة مع أسطورة كرة القدم ليست دعماً أو اتفاقية تسويق، وقال: “رونالدو استثمر لدينا، ولم نعطه المال”.

“كرونو 24” هي أكبر سوق على الإنترنت مخصصة للساعات الفاخرة، ولديها ما يصل إلى نصف مليون ساعة مدرجة من قبل التجار والبائعين الخاصين على المنصة في أي وقت. وتحصل الشركة- التي قال ستراك أن لديها هوامش تشغيل تفوق 10%- على رسوم على كل معاملة.