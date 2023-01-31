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كريستيانو رونالدو يبيع طائرته الخاصة

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رونالدو مع جورجينا رودريجيز وأولادهما في الطائرة الخاصة
رونالدو مع جورجينا رودريجيز وأولادهما في الطائرة الخاصة

أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي لكرة القدم، نجح في إيجاد مشتر لطائرته الخاصة بعد أشهر من عرضها للبيع.

وعرض كريستيانو رونالدو طائرته الخاصة للبيع في أيلول / سبتمبر الماضي، لرغبته في شراء طائرة بمواصفات أفضل.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن رونالدو توصل بشكل نهائي لمشتر لطائرته الخاصة من طراز “Gulstream G-200” والتي لا يوجد منها إلا 250 قطعة حول العالم.

ووفقا لما نشرته الصحيفة الكتالونية، فإن طول الطائرة يبلغ 7.4 متر، وعرضها 2.19 متر، بينما يبلغ الارتفاع 6.53 متر.

رفيقة رونالدو جورجينا رودريجيز في لقطة امام الطائرة الخاصة

وكلفت الطائرة كريستيانو رونالدو عند شرائها في عام 2015 مبلغ 20 مليون يورو ولكن المبلغ الذي باعها به في 2023 غير معروف حتى الآن.

وكانت الطائرة تتسع إلى 10 أشخاص بالإضافة لوجود مقصورة عالمية، أما سرعتها القصوى فكانت تصل إلى 560 ميلاً في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت طائرة النجم البرتغالي تتميز بتفاصيل أخرى، كونها فسيحة للغاية وبها ثلاجة وجهاز ميكروويف وفرن كهربائي وخدمة إنترنت “واي فاي” وهاتف ونظام وسائط متعددة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) انتقل إلى صفوف نادي النصر في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي.

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