تحققت أمنية الطفل السوري اليتيم ربيع شاهين الذي فقد والده في الزلزال الذي ضرب سوريا مؤخراً والتقى اليوم الجمعة بنجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

وأظهر تقرير لقناة “الإخبارية” السعودية مساء اليوم الجمعة لقاء الطفل ربيع شاهين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أحد فنادق الرياض، كما وعد المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه الطفل حين قال له “أبشر”.

وقال الطفل ربيع شاهين في التقرير “كان حلمي أشوف رونالدو، واليوم تحقق أنا أحب كريستيانو رونالدو لأنه يعرف يلعب كرة وأنا أتمنى أن أعرف مثله وأتدرب في نادي النصر السعودي.. يا رب يفوز النصر السعودي”.

وقال ربيع لحظة لقاءه بكريستيانو رونالدو باللغة الإنكليزية “أنا أحبك”.

The #Syrian child wished to meet #CristianoRonaldo, and @Turki_alalshikh the Chairman of the General Entertainment Authority granted his wish by bringing him to #SaudiArabia to meet his idol.#EKHNews_EN pic.twitter.com/Bg0rMdbErB — AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) March 3, 2023

وتحققت أمنيات الطفل السوري بمساعي المستشار تركي آل الشيخ الذي بادر إلى جلب الطفل وأسرته قبل نحو أسبوع إلى المملكة لمشاهدة نادي النصر ولاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، كما تحدث الطفل بعد أن نجا هو من زلزال سوريا يوم 6 فبراير/شباط وتوفي والده.

وظهر ربيع شاهين وهو في الرياض يوم السبت الماضي، إلى جانب أسرته التي تبقى منها والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر وهم في أحد الفنادق.

وكان الطفل السوري اليتيم أعرب للإعلامي الإماراتي منذر المزكي أثناء زيارة الأخير لسوريا ضمن الحملة الإماراتية للإغاثة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب كلا من سوريا وتركيا، قبل نحو أربعة أسابيع، عن أمنيته بمشاهدة النجم الدولي كريستيانو رونالدو، مؤكداً عشقه لنادي النصر السعودي.

وسرعان ما انتشر مقطع نشره الإعلام الإماراتي للطفل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي، يعبّر من خلاله عن رغبته بزيارة السعودية ورؤية كريستيانو رونالدو، لكنه أوضح أنّ “والده ميت”.

وجاء رد المستشار تركي آل الشيخ “يا ولدي أبشر وأهلاً وسهلاً فيك أنت ووالدتك معك.. يا أهل الخير من يوصلني فيه؟”، وبالفعل حقق تركي آل الشيخ أمنية الطفل الذي بدا سعيداً حين مقابلته كريستيانو رونالدو.