كريستيانو رونالدو، من اشهر لاعب كرة قدم في العالم الى مصور

نشر حساب نادي النصر السعودي على “تويتر” صوراً للبرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يلتقط كاميرا أثناء تدريبات فريقه النصر السعودي استعداداً لمواجهة الوحدة على ملعب “مرسول بارك” في الرياض بنصف نهائي كأس خادم الحرمين على أن يلعب الفائز في النهائي ضد الهلال الذي تأهل للنهائي بعدما استطاع هزيمة الاتحاد بهدف دون مقابل.

ويبدو رونالدو سعيداً مع فريقه الجديد، ويذكر ان كريستيانو منذ قدومه الى الدوري السعودي حقق أرقاماً يصعب تحقيقها إذ صنع 2 هدفين وسجل 11 هدفاً في 13 مباراة فقط.

وكتب نادي النصر: الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره”.

حيث التقط البرتغالي عدة صور لرئيس النادي مسلي آل معمر والمدرب دينكو يليتشيتش وعدد من زملائه في الفريق.

وانتقل كريستيانو رونالدو الى نادي النصر في يناير الماضي في صفقة تعد الاكبر في تاريخ الدوري السعودي، وقدرت وسائل إعلام قيمة عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).