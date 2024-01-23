أعلنت كريسب فارمز Crysp Farms، المتخصصة في ابتكارات المزارع العمودية اللامركزية وتشغيلها في دول الخليج العربي، عن جمعها تمويل بقيمة 2.25 مليون دولار أمريكي في جولة ما قبل السلسلة (أ) بقيادة جيت كابيتال Gate Capital و بمشاركة مستثمرين إقليميين آخرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة الناشئة محليًا والمتخصصة في “الزراعة كخدمة” بتركيب وتشغيل المزارع المائية المتطورة لكي تلبي احتياجات مجموعة من الفنادق والمنتجعات ومرافق الرعاية الصحية ومحلات السوبرماركت وتقديم محاصيل طازجة ذات جودة عالية في العديد من المطاعم الرائدة الحاصلة على جوائز ميشلان وغولت ميلو. وسوف يدعم التمويل النمو الاستراتيجي وتوسيع نطاق عمليات الشركة في جميع أنحاء المنطقة إلى جانب الاستحواذ على عقود عالمية جديدة.

تعتزم كريسب فارمز، المزود الوحيد لمحاصيل الزراعة المحلية في المنطقة سـد فجوة مهمة في أجندة الأمن الغذائي ودعم شركائها بإمكانية الوصول إلى المحاصيل الطازجة، فضلاً عن تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية وبالتالي دعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المُناخ (COP 28) ، حيث تشير معلومات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، عن فقدان ما بين 30 إلى 40% من إجمالي إنتاج الغذاء قبل وصولها إلى المستهلك، لذا تسعى كريسب فارمز جاهدة لخفض الهدر إلى الصفر.

وتهدف كريسب فارمز من خلال جولة التمويل إلى مواصلة انتشارها الاستراتيجي وافتتاح سلسلة من المزارع الجديدة في فنادق ومنتجعات عالمية، مثل هيلتون الدولية ومجموعة فنادق ومنتجعات جميرا وماريوت انترناشونال، فضلاً عن فنادق أخرى. هذا وقد أبرمت الشركة خلال الشهر الماضي شراكات مع خمسة مواقع جديدة لتعزيز نطاق انتشارها في الزراعة المستدامة في أكثر من 20 موقعًا في دولة الإمارات. وتتطلع نحو تنفيذ مشاريع إقليمية وعالمية جديدة في كلٍ من السيشل والمالديف. كما تعتزم إفتتاح مزارع جديدة في المملكة العربية السعودية من أجل تمكين وتعزيز إنتاج الغذاء المحلي من خلال التكنولوجيا المُبتكرة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتساهم الشركة أيضًا في دعم قطاعي الضيافة والرعاية الصحية في المدن الكبرى وإطلاق مشاريع تنموية جديدة في المملكة.

وفي تعليقٍ له حول جولة التمويل، قال معن سعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي في كريسب فارمز: “سوف ينعكس هذا الاستثمار المالي والاستراتيجي إيجابًا على تطلعاتنا نحو اغتنام فرص هائلة والتوسع والانتشار بعملياتنا في أسواق هادفة. كما نسعى من خلال علاقاتنا الوطيدة مع شركائنا إلى بناء عالم أكثر استدامة يرتكز على الزراعة المحلية. نحن نفخر بالحصول على دعم جيت كابيتال إلى جانب مستثمرين رائدين آخرين في هذه الجولة، ونطمح إلى توسيع نطاق عملياتنا بشكل مستدام خلال عام 2024″.

وتهدف كريسب فارمز إلى تعزيز مسار عملياتها في عام 2024 والاستحواذ على مجموعة من الشركاء الجدد والتوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة في قطاعات مختلفة.