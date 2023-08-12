ألزمت اللائحة التنظيمية لسفن الرحلات السياحية “الكروز” التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الركاب بتجنب تصوير المناطق العسكرية أو أي مناطق محظورة، والتصرف بطريقة مناسبة مع المراعاة الواجبة لصحة وسلامة وراحة ومتعة ورفاهية جميع الأفراد المقيمين على متن “الكروز”.

فيما لا يسمح لجميع الركاب الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً بالنزول أو الصعود دون وجود راكب بالغ معهم، مع السماح لمشغل “الكروز” أو موظفيها أو الجهات المختصة المفوضة بتفتيش الأمتعة.





وتهدف اللائحة إلى تحديد الشروط والأحكام والإجراءات التي تنظم نشاط وأعمال سفن الرحلات السياحية “الكروز” في النطاق الجغرافي، وتقديـم الاشتراطات اللازمة للمنظم لممارسة المهنة داخل النطاق الجغرافي وتقديم الالتزامات والحقوق لكل جهة ذات علاقة في تشغيل سفن الرحلات السياحية “الكروز”، مع الأخذ في عين الاعتبار إجراءات الأمن والسلامة والبيئة والصحة.





وبحسب اللائحة يجب فحص الركاب وأمتعتهم قبل صعودهم إلى السفينة للتأكد من عدم اصطحاب أي أشياء غير مصرح بها أو أفراد على متنها.

وهذا يشمل فحص الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المحظورة والخطيرة، مع توفير أنظمة مراقبة لرصد السفينة واكتشاف أي تهديدات محتملة للسلامة أو الأمن، يتضمن ذلك كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة استشعار الحركة وتقنيات المراقبة الأخرى.





واشترطت اللائحة على منظم الرحلات البحرية السياحية، عدم ممارسة نشاط عمليات سفن “الكروز” إلا إذا استوفى المتطلبات النظامية وفقاً للأنظمة المحلية في المملكة للحصول على الترخيص من الهيئة، وأن يكون له فرع في المملكة، والحصول على جميع التصاريح اللازمة، إلى جانب تعيين وكيل ملاحي سياحي حاصل على الترخيص قبل دخول النطاق الجغرافي، على أن تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء التراخيص اللازمة للمنظم في النطاق الجغرافي وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، على ألا يخل ذلك باستكمال المتطلبات والاشتراطات المعتمدة لدى الجهات المعنية الأخرى والذي نشرته “أخبار24”.





كما حظرت على المنظم ارتكاب أي أعمال تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة أو تمس سلامة المجتمع، مع تقديم بيان بالبرامج السياحية للأنشطة الملاحية التي سيتم تنفيذها كل سنة ميلادية، ويكون لهذه البرامج كامل السرية التامة عند مشاركتها مع الهيئة، والحصول على أي تصاريح مطلوبة قبل زيارة أي وجهة سياحية.





وطالبت اللائحة الوكيل الملاحي السياحي أو المنظم أو مَن ينوب عنهما توفير خدمات مناسبة للركاب، تتضمن توفير مكتب استعلامات داخل المراسي والأرصفة السياحية بالموانئ المخصصة لاستقبال “الكروز”، والتنسيق مع شركات النقل لتوفير سيارات الأجرة المائية والعبارات والحافلات الخاصة للنقل السياحي والركاب.





كما طالبت الوكيل أيضاً بالتنسيق مع البنوك المحلية لتوفير ماكينات الصرف الآلي التي تحتوي على خاصية صرف العملات وطرق الدفع الإلكترونية الأخرى في قاعات الانتظار، وتقديم خدمات الإنترنت والتنسيق مع شركات الاتصالات لتقديم الخدمات للركاب، بينما في حالة عدم استيفاء الالتزامات، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه، فيما تدخل اللائحة حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية “أم القرى”.







أما اللائحة التنظيمية لتأجير اليخوت الضخمة فيجوز للهيئة إصدار شهادة الترخيص للوكيل الملاحي السياحي لمدة عامين، وتكون هذه الشهادة قابلة للتجديد عند التقدم بطلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، كما يحق لها إنهاء ترخيص الوكيل الملاحي السياحي أو تعليقه عن طريق الكتابة في حالة إخلال الوكيل بأي شروط واردة في الترخيص.





وبحسب اللائحة يلتزم الوكيل الملاحي السياحي في جميع الأوقات بالتأكد من أن اليخت الضخم، محل مشارطة الإيجار الخاضع للأحكام الواردة في هذه اللائحة عند إبحاره داخل النطاق الجغرافي، يحمل تصريح إبحار ساري المفعول، ويستوفي جميع متطلبات الدخول والتشغيل الأخرى المعمول بها، وسداد أي التزامات مالية مستحقة للهيئة بموجب الأنظمة المعمول بها وبما يقره مجلس إدارتها.





ومنعت اللائحة الرُبَّان من الإبحار باليخت الضخم داخل النطاق الجغرافي دون أن يكون اليخت مُجهّزاً بالحد الأدنى من عدد أفراد طاقم اليخت المنصوص عليه في “وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن”، كما يُبقي ربّان اليخت الضخم نظام التعرف الآلي (AIS) لليخت الضخم قيد التشغيل دائماً، بصرف النظر عما إذا كان اليخت في حالة إبحار أو بمحاذاة الرصيف أو في المرساة، بما يعكس الحالة الدقيقة لليخت الضخم باستمرار.



ووفق اللائحة يحظر تأجير اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية لغرض السياحة البحرية دون الحصول أولاً على تصريح التأجير، على أن يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بالتأكد من التزام اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية بالمتطلبات الآتية، بغية الحصول على تصريح التأجير.





كما يمنع أن يحمل اليخت الضخم الذي يرفع أعلاماً أجنبية أكثر من 12 راكباً أو 36 راكباً بناءً على شهادة اليخت التجارية الخاصة به في أي مشارطة إيجار.





ويسري تصريح التأجير لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ إصداره، ويُجدّد بتقديم طلب جديد لمدة مماثلة أو ما تراه الهيئة مناسباً، ويستند في ذلك على صلاحية شهادات اليخت الضخم المطلوبة.





كما يحق للهيئة تعليق تصريح التأجير أو إلغاؤه عند عدم التزام الوكيل الملاحي السياحي أو طاقم اليخت الضخم بأي أنظمة معمول بها أو شروط وأحكام واردة في تصريح التأجير، ووقف تسجيل الوكيل الملاحي السياحي لممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وعدم سريان أو سحب شهادة المسح التجاري لليخت الضخم دولياً لغرض نقل الركاب، وكذلك الإخلال بالأحكام الواردة في هذه اللائحة والتي تدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية