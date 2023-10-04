“كروز السعودية” تعزيز استثمارها في خط “أرويا كروز”

كشفت شركة “كروز السعودية“، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرام اتفاقيات جديدة مع عدد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المُبتكرة بهدف تعزيز استثمارها في خط “أرويا كروز” للرحلات البحرية.





وقالت الشركة المتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، إن الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الرامية لتقديم تجارب مبتكرة في القطاع السياحي بالمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.





وجددت “كروز السعودية” التزامها بتقديم تجارب فريدة ومُبتكرة للركاب، بدءًا من مرحلة الحجز وصولًا إلى إجراءات الالتحاق بالرحلة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع عدد من الشركات الرائدة عالميا.





وأوضحت أن الشركات التي أبرمت معها هذه الشراكات هي “مونيتور ديلويت Monitor Deloitte” للاستشارات الاستراتيجية الرقمية، و”علي بابا كلاود Alibaba Cloud” لخدمات الحوسبة السحابية، و”ذا أيس واي theICEway” لخدمات تكنولوجيا المعلومات، و”سورس تود SourceToad” لهندسة البرمجيات، و”أوتاليو Otalio” المتخصصة في أنظمة إدارة الممتلكات على متن السفن البحرية، بالإضافة إلى “فيرسونيكس Versonix” للخدمات البرمجية المتكاملة في مجال السفر والترفيه.





وتُبرز “كروز السعودية” خبرتها العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة من خلال فريقها المتميز لتحقيق التطور في الأنظمة التقنية، وهذا الجهد الدائم نحو الابتكار والتميز في مجال الرحلات البحرية يؤكد على الرؤية الواضحة للمشروع، وبناءً على ذلك، تجمع “أرويا كروز” بين الرفاهية وأحدث التقنيات لتقديم تجربة إبحار فريدة مُلهمة بروح عربية أصيلة.